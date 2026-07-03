非份之罪｜吳啟華陰濕樣打迷暈針　網民估Big Boss或另有其人

由王心慰（Amy姐）監製、翁善瑩編審的「人性反思」另類寫實劇集《非份之罪》，逢星期一至五晚八點半翡翠台播映。7月3日晚播出一集中，吳啟華「陰濕樣」打游嘉欣迷暈針極搶戲！游嘉欣同朱敏瀚攬「初戀無限Hug」攬唔停極浪漫，游游更難忘拍走廊打鬥戲中「頭獎」！

《非份之罪》劇照（官方提供圖片）

非份之罪丨戴祖儀死亡真相終極揭盅

今晚（3日）將是首個單元《無臉女屍》大結局，戴祖儀角色嘉嵐死亡真相將終極揭曉！昨晚（2日）劇情講述白美雅（貝安琪飾）因心疼愛女、暗中放走嘉儀（游嘉欣飾）與YY（朱敏瀚飾）見面，讓2人可親口道別，豈料最終東窗事發觸怒康力（吳啟華飾）……另邊廂，經YY連日努力調查，得出康力極有可能是殺死嘉嵐（戴祖儀飾）真兇，就在嘉儀為真相感到震撼之際，康力竟出現並打針將嘉儀迷暈……

游嘉欣被吳啟華打迷暈針。（官方提供圖片）

吳啟華呢個奸險表情真係世界級。（官方提供圖片）

昨晚最後一幕啟華哥打游游迷暈針「陰濕樣」，引發網民熱討，激讚吳啟華奸險表情直達天花板，加上預告一幕見到康力揮刀襲擊嘉儀及YY，令吳啟華Big Boss揣測更加甚囂塵上。今日官方發布大結局劇照搶先睇，疑似走火入魔的吳啟華，將游游五花大綁之餘，拿著斧刀時更是兇神惡煞，相當恐怖；除了暴走場口，據知吳啟華在結局中還有多場爆喊戲！對於啟華相隔多年回歸TVB，網民對其演技有讚無彈，並指啟華哥無論飾演慈父或是專制躁狂父親都甚有感染力，封他為單元MVP，並笑言他一人Carry全劇。不過亦有心水清網民認為Big Boss身份不會如此簡單，並直指表面對啟華言聽計從、但實際背著他幫助囡囡的貝安琪相當有可疑。

但佢演慈父時，又好有說服力。（官方提供圖片）

吳啟華暴走變成咗斧頭狂魔呀。（官方提供圖片）

非份之罪丨朱仔走廊打鬥戲動作流暢展現超好身手

昨晚一集另一大亮點，是游游與朱敏瀚的「初戀無限Hug」，單是昨晚一集，熱戀中的游游與朱仔前後已攬（Hug）了至少3次，相當肉緊！除了親熱戲，朱仔與游游在劇中還有不少「危險速逃」場口，而且幾乎每次都成功脫險，獲網民封為「逃脫CP」。談到劇中2人被人蛇集團禁錮及在走廊打鬥一幕，游游受訪時笑言不但打足成晚，自己還意外中了「頭獎」：「嗰一晚打咗勁耐，為求逼真，我仲唔小心成個頭撞咗落去報景板，諗番起都覺得幾好玩！」昨晚朱仔該幕打鬥戲演出確是精彩，鏡頭所見，朱仔不但身手敏捷，而且動作極流暢，每次力抗完壞人後，都能緊接護住游游，而且二人在「交接」過程中亦展現出高度默契。

兩位主角嘅甜蜜樣，真係好有初戀Feel。（官方提供圖片）

仲要kiss埋（官方提供圖片）