中年好聲音4｜肥媽形容尹景順似豬　《零時十分》惹陳松伶眼濕濕

《中年好聲音4》昨（7月5日）晚8點翡翠台播映「盲盒選歌」，邀得陳松伶任嘉賓評審，賈思樂和黃子雄則任「知音人」。一眾選手面對盲盒挑戰毫無懼色，更有多人交出超水準表現，令全晚高潮迭起。



本集焦點圖片。（公關提供）

賽果如下：鄭仲豪《愛要怎麼說出口》87分、許雲妮《花火》91分、鄭家聲《可能》90分、許美琪《零時十分》92分、蔡宓婕《七級半地震》91分、可嵐《紅唇的吻》82分、周志康《天下無雙》87分、范子睿《暗裡著迷》89分、吳亦偉《傾斜》91分、陳旭培《回首》89分、尤淑情《太傻》98分、尹景順《夕陽醉了》91分。

尤淑情選唱《太傻》爆發力十足

「中4炸彈」尤淑情選唱巫啟賢名曲《太傻》，不單爆發力十足，更唱出撕心裂肺的痛感。最恐怖的是她一口氣唱完30字才換氣，緊接再衝多30字，巨肺實力震驚全場！結果她繼「導師分組賽」憑《我最親愛的》奪98分兼MVP後，今個回合再次以98分第二度贏得MVP。

尤淑情再奪MVP。（公關提供）

許美琪《零時十分》似演獨腳戲

全晚第二高分的「喊包琪」許美琪唱《零時十分》似演獨腳戲，見她在舞台上準備了蛋糕和兩杯香檳，完美配合歌詞「拿着兩杯暖的香檳說，happy birthday to me」，加上美琪以講故事的唱法演繹，成功打動評審奪得92分。陳松伶激讚美琪具有超強故事敘事能力，加上《零時十分》是陳松伶15歲時的參賽歌曲，回憶湧上心頭，忍不住當場眼濕濕。

許美琪《零時十分》似演獨腳戲。（公關提供）

蔡宓婕化身狂野女王

「小野貓」蔡宓婕化身狂野女王，演繹節奏強勁的《七級半地震》，其「大鳴大放」的歌聲極具穿透力，再配上野性舞姿，「震」出91分。海兒讚宓婕愈來愈有自信，行出場的氣勢驚人；肥媽則指宓婕最後的「霸氣回眸」甫士殺死人！

蔡宓婕有唱功有台風。（公關提供）

鄭家聲神還原王傑浪子Look

「中4舞王」鄭家聲的打扮最有誠意，神還原當年王傑穿啡色皮褸、白恤衫及牛仔褲的浪子Look唱《可能》，但他搣甩王傑的招牌哭腔，以雄渾聲線投入演唱「家聲版」《可能》。雖然陳松伶批家聲未能唱出王傑的破碎感：「你做唔到嗰種撕心裂肺，但九個字入面，聽到你九個感情，呢個好難得。」

鄭家聲神還原王傑浪子Look。（公關提供）

吳亦偉擅用Mic Stand

「全能ACE」吳亦偉跳唱《傾斜》，縱使其廣東話不靈光，但其強勁Groove帶動全場氣氛，獲陳松伶激讚有米高積遜的感覺：「我哋要好聲音嘛」、「我哋唔係語言老師。」周國豐則搞笑說：「你唔尷尬，尷尬就係我哋，但吹咩！佢勁就勁在除咗頭先喺舞台嘅節奏感之外，亦都有一個好完美嘅示範就係點用支Mic Stand。」他激讚亦偉將Mic Stand融入舞步，值得其他參賽者學習。

吳亦偉擅用Mic Stand演出。（公關提供）

許雲妮挑戰細膩情歌

許雲妮坦言未試過唱情感細膩的歌曲，故抽中《花火》有些擔心，但當她站在台上表演時卻信心十足，聲線溫柔細膩，情緒層層遞進，與歌曲意境高度契合，打造視聽雙重享受。張佳添激讚愈來愈喜歡雲妮：「你可以由好輕、好仔細、好靜，去到後尾畀到個高潮位畀我。」黃子雄讚雲妮投放情感的演出，令他聽得很舒服。

許雲妮唱出《花火》的細膩感情。（公關提供）

肥媽形容尹景順似豬

「東方不敗」尹景順拿着盛載陳皮水的酒杯，扮醉演繹《夕陽醉了》，其嫵媚舞姿加上歌聲，唱出不一樣的《夕陽醉了》，難怪車婉婉笑言：「學友發夢都冇諗過個夕陽變成咁嘅顏色。」而肥媽竟以「豬」來形容景順：「豬頭、豬尾、豬耳、豬腩肉……全部都食得。」陳松伶聽完笑到收唔到聲。海兒則以「外星人」形容景順：「佢嘅舞台性格好強」、「冇乜見過呢類型嘅生物。」

肥媽形容尹景順似豬。（公關提供）

可嵐《紅唇的吻》全紅打扮邊唱邊跳

至於可嵐選唱《紅唇的吻》，塗上口紅兼全紅打扮的她，邊唱邊跳充滿八十年代情懷的舞蹈，台風極度吸睛，但可嵐被海兒批評使用Mic Stand演出時「郁來郁去」，出現收不到音的情況。張佳添表示雖然喜歡可嵐的造型，但跳舞時影響唱歌氣息，結果可嵐奪得全晚最低82分，在評審「退庭商議」後被淘汰，成為《中4》第12名。

可嵐落力跳唱《紅唇的吻》。（公關提供）

可嵐發表淘汰感言

可嵐離開舞台前發表感言，她坦言參賽期間忙搬屋，又要照顧三個小朋友，要解決很多問題：「當時我個化妝師問我可唔可以畀自己5分鐘，諗番自己參賽嘅初心。跟住我諗完之後，我就係想喺呢個舞台再一次去挑戰自己，同埋希望突破自己，我會繼續締造我嘅傳奇。」