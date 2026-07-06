曾展望演強姦犯自覺好壞　女友葉蒨文拒看：好彩唔使跪玻璃

曾展望（GM）日前到新城廣播接受薛家燕、思敏及范振鋒主持的《開心大派對》訪問，分享近期在劇集《非份之罪》中飾演反派角色的背後故事。曾展望表示，該角色集打劫、勒索、強姦、綁架於一身的極惡角色，因與他過去溫文的形象反差極大，令觀眾大感驚訝；拍攝時更挑戰大量動作戲，包括與對手游嘉欣打鬥、用結他線綁人及強暴場面，笑言：「做完我都覺得自己好壞」。

曾展望分享近期在劇集《非份之罪》中飾演反派角色的背後故事。（公關提供）

曾展望演極惡奸角入型入格反差極大

曾展望透露，該劇是三年前拍攝，當時尚未參演《女神配對計劃》，亦未建立現時的斯文形象。他直言接演時沒有抗拒，認為角色很有發揮，尤其一連串動作戲對當時仍是新人的他是寶貴學習經驗。對於會否擔心奸角影響廣告工作，他表示：「冇諗咁多，反而覺得可以解鎖唔同戲路，下次可以演畀人強暴嘅角色。」

曾展望演極惡奸角直言接演時沒有抗拒，認為角色很有發揮（公關提供）

GM突破自我，演集打劫、勒索、強姦、綁架於一身的極惡角色。（劇照）

女友葉蒨文「拒看」 ：好彩唔使跪玻璃

提到拍檔游嘉欣，他指雙方因曾合作《愛·回家》而認識，拍攝尷尬場面時靠對方鼓勵才順利完成，更不斷「對不起前、對不起後」緩和氣氛。被問到女友葉蒨文（Sophie）會否介意，他笑說：「佢話唔會睇，因為角色太醜惡，但播出街之後態度如常，好彩唔使跪玻璃。」

他亦重提與葉蒨文彼此撻著的經過，坦言當初報名全因不想看到她被其他男嘉賓追，更笑言拍攝期間曾因對方與對手互動而呷醋。他透露當時監製要求參賽者私下少聯絡，以保留節目真實感，但他仍忍不住「靜靜雞WhatsApp」，最終成功發展感情。

葉蒨文會否介意，他笑說：「佢話唔會睇，因為角色太醜惡，但播出街之後態度如常，好彩唔使跪玻璃。」（公關提供）

除了演員身份，曾展望19歲起便成為「正一派」道士，師承龍虎山，更考獲「授籙」資格。他解釋因自幼喜愛研究風水命理，故正式入門。他指自己雖從未親眼見過靈體，但相信其存在，並曾為同事寫符治病，「效力很快」。他又澄清道教與佛教的分別，強調「風水命理、寫符、破地獄」全屬道教範疇，未來會透過社交平台分享道教知識，弘揚傳統文化。薛家燕亦笑稱要稱呼他「曾道長」，曾展望即謙虛表示「學海無涯」，並預告11月將再到江西龍虎山參與儀式。