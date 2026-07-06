宣萱《誰殺了她》激罕大露背玩性感　拍到眼袋爆微絲血管嗌到胃痛

宣萱出道以來較少性感示人，在HOY熱播劇集《誰殺了她》中，她難得展露性感一面，穿著吊帶喱士睡衣，與金鐘視帝李銘順拍攝夫妻間親熱場面，她指新加坡尺度有限，只要劇情需要及合理，她不會介意。



《誰殺了她》海報（公關提供）

宣萱為 《誰殺了她》破格性感

宣萱接受主播王凌燕專訪時分享拍攝《誰殺了她》的挑戰，劇中宣萱罕有穿性感睡衣，還有大露背鏡頭，對此宣萱笑說：「少少啫，沖涼囉！當然我哋唔會擔心，因為簽約前佢哋有講會有呢啲場面，問我哋得唔得。但基於新加坡，我哋覺得好安全，因為新加坡嘅尺度都係有限，其實呢個故仔對我哋嚟講都好意外，點解新加坡可以拍到咁嘅尺度，原來係網劇，唔係電視。性感我覺得可以接受，雖然我好少拍呢方面嘅戲，但係只要劇情需要同合理，我覺得就要做。」

宣萱為 《誰殺了她》破格性感。（公關提供）

宣萱與李銘順吵架戲拍到胃痛

劇集陣容強大，有金鐘視帝李銘順和最佳男配角溫昇豪，宣萱說：「演我老公嘅李銘順，佢嘅演技係頂流，佢幫到我好多，大家合作得好舒服。你睇佢唔出聲成熟穩重，好有味道，但其實佢好玩得，佢知我鍾意食嘢，佢會不停外賣啲我未試過嘅新加坡美食。佢見大家好沉重，拍得好辛苦，我哋都會『萬歲』，希望團隊開心，佢好識做呢樣嘢。（煞科開心到跳舞？）係呀！因為見大家冇好日子過。有一場戲直情嗌到我胃痛，拍唔到，叫佢哋先準備下一場，我要瞓喺度，因為胃抽筋。」

宣萱與李銘順吵架戲拍到胃痛。（公關提供）

宣萱自爆拍戲拍到爆微絲血管

宣萱還拍到眼袋爆微絲血管，她說：「我唔知原來眼袋可以爆微絲血管。講我終於搵到個女條屍，去殮房認屍，一停機，補妝時化妝師要求俾多少少時間，我問做咩？佢話個眼袋爆晒微絲血管，全部一點點紅色佢要去遮，我先人生經歷第一次，當你喊得太激烈係會咁。同埋皮膚變得好差，所以嗰次之後，我好知道女人唔好心情唔好，情緒波動真係會影響皮膚，我明點解女人要瞓要休息，唔好成日嬲，因為拍攝期兩個月係長期，返去我覺得自己老咗。」

宣萱自爆拍戲拍到爆微絲血管。（公關提供）

至於溫昇豪，宣萱就說拍攝後發現趣事：「原來我哋都係因為大家先接呢套劇，除咗故事之外。李銘順有講好耐冇拍新加坡製作，佢話我見到你個名咪接囉！我話咁啱嘅，我又係見到你哋個名就接囉！都係接拍原因之一，因為對手好緊要。」

溫昇豪 飾演張雅各（公關提供）

宣萱憑《誰殺了她》新加坡再封視后

宣萱憑這部劇在新加坡再封視后，她說：「我怕劇唔會諗攞獎，我覺得有係錦上添花，最緊要享受過程，我覺得已經享受晒成個過程，雖然好辛苦，但攞埋就覺得之前咁辛苦，擺咁多情緒同時間落去，大家睇到，仲多謝你嘅付出。老公攞埋就仲開心，因為有話好少會同一套劇男女主角都攞獎，佢後來有同我講，佢聽到我攞，佢覺得佢應該唔會攞，點知佢都攞埋，我哋喺後台開心到癲咗。」