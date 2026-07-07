香港小姐2026丨李澤欣中大碩士背景曝光　五官撞樣IVE成員Leeseo

TVB年度選美盛事《2026 香港小姐競選》決賽定於8月30日隆重上演。歷經兩輪篩選後，12位候選佳麗現正緊鑼密鼓備戰決賽。本屆參賽佳麗普遍具備高學歷背景，其中2號佳麗李澤欣（Scarlett）憑藉亮眼外形，加上風趣自信的應對談吐，迅速躍成本屆港姐頭號大熱人選。除亮眼學歷加持外，李澤欣的五官輪廓更被網民指酷似韓國人氣女團IVE成員李瑞（Leeseo）。

「翻版張寶兒」李澤欣認大熱！（葉志明攝）

李澤欣五官撞樣IVE成員Leeseo

被視為本屆奪冠大熱門的2號佳麗李澤欣（Scarlett），現年24歲，身高1.63米。她不僅擁有香港中文大學碩士的高學歷，參選前更任職可持續報告顧問，是內外兼備的「學霸佳麗」。Scarlett憑藉神似韓國人氣女團IVE成員Leeseo（李瑞）的精緻五官與甜美外型，一亮相便俘虜無數網民。除了正職之外，李澤欣亦曾拍攝過廣告和MV。

李澤欣五官撞樣IVE成員Leeseo。（IG@scarlett11.15）

IVE成員Leeseo（IG@ivestarship）

李澤欣高情商回應「黑歷史爆料」

除兼具出眾樣貌與亮眼學歷外，她幽默風趣、情商極高的性格同樣備受讚賞。面對歷屆港姐都曾遇上的「黑歷史爆料」，李澤欣底氣十足，直言自己一向「行得正、企得正」，對此毫無畏懼。她亦透露，自小就視張曼玉為偶像，並一直為入行鋪路，多年來時刻嚴謹規範自身一言一行。當被追問萬一親密相片意外流出會怎樣處理時，她機智幽默回應：「那一定是AI合成」，隨即展現出色應變急才。

李澤欣高情商回應「黑歷史爆料」。（IG@scarlett11.15）