盧宛茵首攜四孫仔女亮相節目　講起因工作少與兒子見面立即哽咽

由洪天明、Jason陳柏宇及Hilary劉沛蘅主持的《嫲嫲飯飯》節目邀來不同的嫲嫲，其中Madam盧宛茵首度帶同四個孫仔、孫女上節目，更與孫女齊齊炮製美食，溫馨滿瀉。



盧宛茵首度帶同四個孫仔、孫女上節目。（公關提供）

盧宛茵為節目獻出多個第一次

Madam為HOY拍節目，便獻出佢多個第一次，除了與四個孫仔、孫女拍攝外，兩個仔仔Albert、Andrew 都首度公開亮相，Madam講起以前忙於工作與兒子甚少見面都忍唔住哽咽，幸好與幾個孫關係好，現在很珍惜大家一起的時間：「而家一個月起碼有一日聚埋食飯，傾偈吹水笑吓，有時開家庭會議。」

盧宛茵兩個兒子。（公關提供）

洪天明透露對小朋友相當拿手

主持之一的洪天明對小朋友相當拿手，他說：「未有小朋友嘅時候，我都好鍾意小朋友，任何有小朋友嘅場合，我通常好似一個小丑咁帶小朋友玩。我爸爸以前都冇時間陪我哋，見嘅機會好少，而家時間多啲，唔使每日拍戲，就會畀多啲時間啲孫。當我見到爺爺同孫都開心，就已經夠啦。」

洪天明一家四口！（IG/@janetchowkawai）

劉沛蘅自爆照顧小孩不易

不過Hilary就說照顧小孩不易：「我發現鍾意小朋友同湊小朋友真係兩回事，拍呢個節目之後接觸好多孫，好多都係小朋友，天明在行啲，通常佢同小朋友玩開咗，我就易處理啲。」Hilary這天還要下廚，她說：「好彩一早同我講好，所以我都有做功課，睇吓點煮，同埋今日嘅菜式比較簡單，我雖然好少煮嘢食，但跟住食譜都還可以。」天明也讚說：「一個唔識煮嘢食嘅人嚟講，真係有10分，總分100分。」

劉沛蘅自爆照顧小孩不易。（公關提供）

梁雍婷透露小時候跟嫲嫲學扮靚

Rachel梁雍婷帶同嫲嫲出鏡，嫲嫲悉心打扮相當潮，Rachel說小時候是跟嫲嫲學扮靚，而她這天還下廚復刻嫲嫲的味道。對於嫲嫲記得她愛吃什麼，Rachel說很感動：「但好可惜我已經變成素食者，所以佢記得我鍾意食嘅嘢都冇乜用，因為而家食唔到。不過而家調返轉，我見到有啲好食嘅素食餐廳都會帶嫲嫲去，所以以前佢照顧我，而家就變我照顧佢，有新餐廳，或者有啲靚嘅景點，就我帶番佢去探索呢啲新嘢。」眼淺的Rachel又說不怕淚灑現場：「因為係好自然嘅情感，我上年帶佢去福岡玩，我都覺得好感動。」

梁雍婷透露小時候跟嫲嫲學扮靚。（公關提供）

劉沛蘅透露與家人相處似朋友

主持Jason和Hilary都很享受與家人相處時光，Hilary更說大家音樂無所不談：「我同屋企人嘅相處比較似朋友，真係會傾偈，無論失戀、唔開心，或者工作上受到委屈，我都會同佢哋講，我覺得呢個係好好嘅相處模式。如果我第時有小朋友，我都希望我嘅小朋友咁樣同我相處。」Jason就說婆婆剛返港幾個月：「佢鍾意打麻雀，同我阿媽去旅行，因為我媽咪又返咗嚟。但係佢好鍾意煮嘢俾我哋食，日日都問我哋想食咩，知道我鍾意食雞，日日都去街市買一兩隻雞返嚟，煮定等我一定有得食。」