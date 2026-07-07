「熊尚善」滕麗名曬外景相宣告煞科　感性告別《愛回家》幕後英雄

無綫（TVB）王牌長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》陪伴無數香港觀眾成長，早前傳出即將於本月（7月）正式迎來大結局。繼早前清拆「熊家」廠景引發集體回憶殺後，劇中飾演毒舌天才作家「熊尚善」的滕麗名，7月6日亦於社交平台宣告自己已正式完成了《愛·回家》人生中的最後一場外景拍攝！隨着「尚善老師」的戲份正式煞科，加上她早前已表明不會參演新版《愛回家》，令大批長年準時入屋的忠實劇迷深感不捨。

滕麗名在《愛·回家之開心速遞》中飾演熊尚善。（TVB）

滕麗名逐一感謝《愛回家》幕後英雄

在感性滿滿的告別帖文中，滕麗名上載了與大批幕後工作人員的珍貴大合照。照片中的她笑容燦爛卻帶着絲絲不捨，更特別在相片貼上「Miss u guys」的霓虹特效字樣。她動情地寫下對陪伴多年團隊的感激之情：「今日是我『愛回家之開心速遞』最後一場外景……感謝所有工作人員……我會記住這個畫面，還有你們陪伴的歲月。」

滕麗名與幕後工作人員的大合照。（IG@sheepyjoycetang）

阿滕在文中開名逐一感謝默默付出的幕後功臣，包括收音師、燈光師、道具組、攝影師、導演、編導以及髮型化妝服裝團隊，大讚全靠有這群手足的靈魂靈魂與汗水，才成就了「熊尚善」這個深入民心的經典角色。最後，她更霸氣地以一連串「LOVE U ALLLLL……」向所有幕後人員高調示愛。

滕麗名逐一感謝《愛回家》的幕後功臣。（IG@sheepyjoycetang）

網民感謝滕麗名與劇組多年來帶來的歡樂。（IG@sheepyjoycetang）

滕麗名宣布不參演全新處境劇

《愛·回家之開心速遞》開播多年，「熊尚善」的霸氣、高智商以及與金城安的母子互動、與潮偉的虐心戀愛，早就成為香港人的日常配飯菜。隨著阿滕的外景戲份煞科，也宣告著這段長達九年的長壽旅程即將畫上句號。

早前，滕麗名已明確宣布將不會參演接下來的全新版本處境劇。對此她態度相當豁達，認為觀眾需要全新的故事，演員也該迎接新的嘗試。雖然並不感到失落，但她坦言九年的光景對每個人來說都太有紀念意義，最捨不得的，依然是那群朝夕相對的同袍與家人。

「熊尚善」滕麗名大爆自己不參與新的處境劇。(滕麗名直播影片截圖)

據悉，暫別處境劇的阿滕並未停下腳步，接下來她將會加盟《正義女神》前傳劇集《模範律師團》。雖然短期內電視機前的觀眾無法再看到霸氣「善姐」的身影，但大家亦紛紛祝願她發展順利，並期待本月即將播出的《開心速遞》終極大結局！