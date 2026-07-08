NewJeans Danielle遭控接觸中國資本違約　反擊痛斥完全扭曲事實

韓國女團NewJeans前成員Danielle近日深陷與前經理人公司ADOR的法律訴訟漩渦。日前雙方再度爆出震撼內幕，Danielle竟然被指控私下「接觸中國資本」並企圖隱瞞「疑簽雙重合約」。對此，Danielle的法律團隊火速發出嚴正聲明。



NewJeans成員Danielle被解約。（IG@danielle.newjeans）

NewJeans成員Danielle被解約。（IG@danielle.newjeans）

ADOR控訴Danielle私通中國資本違約

據韓媒消息指，首爾中央地方法院於本月2日，就ADOR向Danielle索償的損害賠償官司進行第三次聆訊。在庭審期間，ADOR開火踢爆內部細節，指控Danielle曾私下積極推進海外合作項目，甚至與一間牽涉中國資本背景的公司頻繁接觸。ADOR直指此舉已嚴重違反雙方的專屬合約。

Danielle正深陷與ADOR的訴訟漩渦中。（IG@danielle.newjeans）

遭指控私下接觸中資簽雙重合約

Danielle委任律師透過「Team Bunnies」發布的聲明指出，在7月2日進行的法庭辯論後，有部分傳媒藉「中國資本」大做文章，扭曲報道指Danielle與外部公司簽署了雙重合約或試圖隱瞞此事。對此，律師團隊在聲明中強硬反擊，嚴正澄清相關內容與客觀事實完全不符，斥責有關報道扭曲及誇大事件真相。

部分傳媒藉「中國資本」大做文章，扭曲報道指Danielle與外部公司簽署了雙重合約或試圖隱瞞此事。（IG@danielle.newjeans）

律師發聲明怒轟完全扭曲事實

律師團隊明確還原真相，指出該事件的核心，其實是2025年NewJeans糾紛期間，第三方以正式且合法的渠道向HYBE遞交有關「出售ADOR股份提案」的正常程序，卻被刻意摻雜虛假資訊並遭到惡意扭曲。律師更措辭強硬力撐NewJeans成員，直指「包括Danielle在內的NewJeans成員們，從未與特定公司雙重簽署或試圖簽署專屬經理人合約」，痛斥相關指控是「完全扭曲事實」。

律師發聲明怒轟完全扭曲事實。（X@NewJeansSTRM）

質疑有人試圖利用輿論影響審判

此外，聲明中亦犀利指出，這原本是關乎NewJeans全體成員的事宜，如今卻在報道過程中被包裝成Danielle個人的單獨行動，強烈懷疑背後有ADOR的勢力介入與刻意引導。律師團隊強調，ADOR的法律主張毫無新意，他們強烈期待法庭最終能基於證據作出正確的法律判決，並透露計劃向法庭請求採取必要措施，以堅決應對ADOR企圖透過輿論對審訊產生不當影響的舉動，絕不向惡意輿論低頭。

Danielle（IG@danielle.newjeans）

Danielle（IG@danielle.newjeans）