金特務：本色回歸｜原作漫畫總監被爆影射前總統　韓網民怒吼抵制

由韓國男星蘇志燮主演的SBS金土劇《金特務：本色回歸》近期收視、口碑雙雙爆發，不僅播出短短4集便突破全國21.6%收視率，更在全球OTT平台28個國家拿下收視冠軍，成為2026年最具話題性的韓劇之一。然而，就在作品人氣持續攀升之際，原作網漫製作總監朴泰俊過往涉及「日貝（Ilbe）」的爭議再度浮上檯面，也讓《金特務：本色回歸》陷入意料之外的輿論風波。



根據全球OTT收視統計網站FlixPatrol最新數據，《金特務：本色回歸》目前已在韓國、泰國、越南、新加坡、菲律賓、馬來西亞、香港、台灣等28個國家及地區奪下排行榜冠軍，在美國、法國、德國等地也擠進熱門榜單前段班，展現強勁的海外人氣。

《金特務：本色回歸》劇照（Instagram@sbsdrama.official）

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不過，隨著作品爆紅，原作相關爭議也再次受到關注。日前YouTube頻道「여의도옆문래동」節目中，影評YouTuber「거의 없다」點名朴泰俊（音譯）2015年作品《看臉時代》（외모지상주의）中的部分畫面，質疑其中出現「5分23秒」及「Rock Owling（貓頭鷹岩）」等元素，疑似影射韓國已故前總統盧武鉉的逝世日期與地點，因此再次引發「日貝用語」爭議。

除此之外，朴泰俊其他作品過去也曾遭網友質疑涉及政治暗示。例如2021年作品《慾望日記》（욕망일기）曾因出現「훠훠훠」一詞，被部分網友解讀為影射前總統文在寅；《看臉時代》也曾因部分畫面遭質疑涉及描圖及政治符碼等爭議。

「훠훠훠」（發音近似 hwo hwo hwo）在韓國網路文化中，是用來模仿韓國前總統文在寅獨特笑聲或說話語氣的狀聲詞。



針對相關指控，朴泰俊過去曾公開否認，強調自己從未有意利用已故人士照片或相關素材進行創作，也否認帶有任何政治嘲諷意圖。他表示，遭質疑的畫面只是參考熟人的照片繪製，後續也曾將外界質疑的部分內容進行修改。

值得注意的是，《金特務：本色回歸》原作網漫並非由朴泰俊親自繪製，而是由編劇Toy負責故事、鄭鍾澤擔任作畫、Gyaoo負責分鏡與演出，朴泰俊則擔任整體製作總監。不過，由於作品屬於外界俗稱的「朴泰俊宇宙」世界觀，因此仍有部分網友認為難以完全切割與朴泰俊的關聯，甚至在社群平台出現呼籲抵制《金特務：本色回歸》的聲音。

儘管目前《金特務：本色回歸》本身並未被指涉涉及任何政治內容，但隨著原作總監的舊爭議再度被翻出，也讓這部收視與話題兼具的熱門韓劇，在持續刷新紀錄之餘，同時面臨輿論考驗。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】