MAMAMOO高雄演唱會出事　香港歌迷遭禮炮擊傷眼角膜：左眼模糊

韓國實力派女團MAMAMOO上周末在高雄巨蛋舉辦巡迴演唱會，未料有歌迷在開場第一首歌結束後，慘遭禮炮砸中。她因此接受急診和驗傷，並在Threads分享自己這段遭遇。



這名香港歌迷發文表示，被砸到當下旁邊的歌迷立刻協助告知工作人員，「工作人員來到把禮炮外殼收走後有問我要不要離開一下。因為事出突然，門票也是不容易得到；我不捨得離開座位就留多了兩首曲；可是沒有很能投入看，而我一直蓋著眼睛讓旁邊的木木都很擔心，覺得有點破壞氣氛；就在工作人員二次邀請以後到了後面救護站了」。

MAMAMOO演唱會遇意外 主辦退票承諾全賠▼▼▼

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後來經過冰敷觀察，受傷的歌迷回到位置上繼續欣賞演出，「現在除了額頭仍有一點腫、眼睛有異物感、左眼視覺有點模糊、左右視覺的對焦速度有點不一樣、頭疼、手被碎片稍稍刮傷外，沒有大礙」，最終經醫生診斷，該名歌迷的眼角膜受傷。

主辦單位KKLIVE在演唱會結束後，決定退票和負擔後續所有醫療費用。

這場演唱會的硬件負責人和總負責人都有前後跟我溝通，留了聯絡；也有承諾會跟進後續所需的醫療費用等等。

KKLIVE方面表示，「我們會持續與該名粉絲保持聯繫，並確認及負責所有的後續狀況。演出設備也與硬體單位嚴格確認所有安全相關事宜」。

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