氣體人第一號｜導演爆想變透明偷窺小栗旬　男神嚇到：發言很危險

改編自日本經典科幻系列的Netflix影集《氣體人第一號》，自7月2日上線後掀起話題。作品集結小栗旬、蒼井優、廣瀨鈴、竹野內豐，以及本木雅弘之子UTA（內田雅樂）等豪華卡司，由《屍殺列車》導演延尚昊擔任編劇、監製，《噬亡村》導演片山慎三執導。日前小栗旬與片山慎三接受台灣媒體越洋訪問，分享詮釋和打造「氣體人」世界觀的幕後秘辛。



影集故事從一場電視直播命案揭開序幕，一名來賓在鏡頭前遭神秘氣體纏繞，身體不斷膨脹後爆炸身亡，震驚全世界。小栗旬飾演一路追查真相的刑警岡本賢治，蒼井優飾演持續追蹤案件的記者甲野京子，廣瀨鈴、林遣都飾演意外捲入事件的直播主兄妹，竹野內豐則化身由黑道轉型的企業社長，而能將身體化為氣體、自由穿越障礙物的神秘「氣體人」，則由UTA（內田雅樂）擔綱演出，也是他的戲劇出道作。

小栗旬在劇中飾演刑警對抗「氣體人」。（《氣體人第一號》劇照）

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片中飾演刑警的小栗旬表示，岡本賢治並非傳統英雄人物，而是一名總在事件發生後才趕到現場、追查真相的警察，「他始終慢一步，總是在追趕事情發生之後的真相，而不是站在最前線解決問題。」他認為這份無力感反而成為角色最吸引人的地方，因此演出時刻意保留這樣的情緒，也沒有特別為角色進行額外體能訓練。

小栗旬23年前與蒼井優合作過，當時她還只是高中生，如今再次合作，意外地很快很快找回默契，流暢地拍完對手戲。談到如果現實中真的能變成「氣體人」，小栗旬笑說，希望能擁有如同瞬間移動般的能力，「雖然不知道變成氣體到底能飛多遠，但如果可以瞬間移動，我最想去世界各國旅行。」

片山慎三則坦言自己更想成為「透明人」，因為可以默默觀察感興趣的人，

如果我是透明人，現在就可以站在小栗先生後面，一直看看他平常是什麼樣子。

小栗旬聞言大笑，故意吐槽：「現在這個時代，這種發言很容易被誤會。」導演則趕緊澄清自己沒有非分之想，只是單純想看看平常看不到的一面。小栗旬也笑說自己完全能理解，「人本來就會想窺探那些平常看不到的部分」。

為了打造令人信服的「氣體人」，片山慎三透露花費大量時間研究人體氣化的過程，希望不要只是瞬間消失，而是讓觀眾一步步看到皮膚、肌肉、纖維到骨骼逐漸化為氣體的變化，提升真實感與恐懼感。他也研究乾冰、水蒸氣等不同型態的氣體，以及濃度、流動方式，甚至設計凝固時如同結冰般重新形成身體，希望塑造出難以預測又充滿壓迫感的未知敵人。

劇組此次更邀請打造電影《哥斯拉-1.0》視覺特效的白組團隊操刀特效，小栗旬坦言，拍攝時只能依靠導演說明與自己的想像完成演出，直到看見成品後才真正感受到震撼，

原來真的像是在和一個不得了的敵人戰鬥，完成效果遠遠超出我的想像。

談及拍攝過程最大的挑戰，片山慎三表示整部作品幾乎沒有容易完成的場景。劇組自2024年9月開拍，歷時近8個月完成拍攝，籌備與勘景更長達一年半，走訪超過1000個場景，最後選定約120個拍攝地點，並創下日本影視史首次全面封閉東京車站前廣場拍攝的紀錄。

此外，北九州若戶大橋的封橋飛車追逐戲也是全片最艱鉅的一場戲，劇組事前反覆繪製分鏡腳本、逐鏡測試拍攝方式，不斷調整流程，才完成這場高難度動作場面。《氣體人第一號》全劇共8集，已於Netflix獨家上線。

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