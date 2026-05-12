地獄占星師｜戶田惠梨香遭爆天價片酬　業界人士稱每集破千萬日元

日本女星戶田惠梨香最近在日劇《地獄占星師》中演活「最爭議國師」，將女主角「細木數子」一路從17歲演到66歲，尤其化老妝就耗費3小時，細膩演技跟華麗場景讓本作成為排行榜熱門戲劇，12日更有日媒爆料戶田惠梨香本作的天價片酬。



演活爭議國師創觀看高峰 耗資巨大重現昭和街景

《地獄占星師》在4月27日至5月3日期間創下330萬次的觀看次數，並在全球TOP10非英語電視節目部門中排名世界第4，也是近期難得出現口碑、成績雙雙獲得好評的日劇。

戶田惠梨香在日劇《地獄占星師》中演細木數子，一路從17歲演到66歲。（《地獄占星師》劇照）

戶田惠梨香在《地獄占星師》中演細木數子，更多相關劇照：

+ 8

本作描寫在昭和、平成年間叱吒日本風雲的占星師細木數子，然而她疑似靠神棍手法斂財，加上跟黑道之間的牽連充滿爭議。

本作為重現昭和20年代的新橋，以及高度經濟成長期的銀座、赤坂，甚至直接蓋出能重現整條街的巨大攝影棚，導演瀧本智行日前接受訪問也提到，「光是要還原戰後的一片焦土，以及昭和時代的街景，就花費足以拍出一部低成本電影的經費。」

業界曝天價片酬 演繹橫跨50年人生軌跡

不僅如此，戶田惠梨香在本作中演出了細木數子橫跨50年的人生，業界人士就透露：

據說光是化老妝就要花3小時，需要長時間被綁在片場。

Netflix向來給錢不手軟，光是場景就已經砸大錢，因此他也推估戶田惠梨香的片酬，「應該每一集都拿超過日幣1千萬元（約50萬港元），本作全部共9集，所以光是靠這部作品就拿到日幣1億元（約500萬港元）的片酬也不奇怪。」

【延伸閱讀】地獄占星師｜「彌海砂」戶田惠梨香造型暴走、演活原型老女人角色（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 2

延伸閱讀：

2200萬點閱樂團認了！成員經紀人女友輕生 他還搞大粉絲肚子已當爹

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】