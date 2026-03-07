深田恭子傳將與「女王」澤尻英龍華夢幻共演　圈中人：她十分期待

2月21日播出的電視節目《痛快！明石家電視台35周年特別篇》中，深田恭子（43歲）作為嘉賓登場。



在節目裏回答觀眾提問的環節中，被問到「人生中最辛苦的事是什麼」時，初二便獲得HoriproScoutCaravan大賽冠軍、從而進入演藝圈的深田恭子回答道：「學業與事業兼顧」。她還透露了自己學生時代十分忙碌的一段插曲：「太久沒去學校，結果連自己的教室在哪都不知道了。還給朋友打電話問『我是幾年級幾班來着？』」

深田恭子一直活躍在演藝圈一線，但在2021年5月被診斷出適應障礙，為專心治療而暫停了活動。大約3個月後她回歸，但相比以前，工作明顯減少了。休養前她每年都能以主演身份出演一部連續劇。

復出時，深田恭子在自己的Instagram上寫道：

也許一開始只是小小的一步，但我會一步一步，不忘對大家的感謝，像曾經大家給予我的那樣，去鼓勵別人、帶給別人光明，我希望以這樣的姿態繼續工作。 深田恭子

所以她現在應該是在按照自己的節奏開展工作。復出後拍攝並主演的作品，只有2023年7月期與福原遙（27歲）雙主演的日劇《18/40～兩個人的話夢想與戀愛都會～》（TBS）這一部。2024年的電影《工作細胞》她並非主演，2025年7月期日劇《初戀DOGs》（TBS）裏雖然是主要陣容，但每集也只出場大約兩場戲。

而這樣的深田恭子，今年春天似乎有一部「熱切希望出演」的作品。相關演藝圈人士透露：「深田恭子已經確定作為主演陣容出演某部電影。據說是過去出演過的某部作品的續集。3月下旬開拍，預計明年冬天上映。因為這部作品外景戲很多，製作方原本還擔心她會不會接下邀約，但深田恭子爽快答應，而且聽說她非常開心能和演員、工作人員們重逢。」

這部作品裏，那位「女王級女演員」也將出演。「澤尻英龍華（39歲）也會參演。她在2019年11月因涉嫌違反麻藥取締法被逮捕，被判有期徒刑1年6個月、緩刑3年，事實上就此暫停了演藝活動。2024年2月，她憑藉主演舞台劇《慾望號街車》時隔約4年重啟演藝活動。2月27日，她出演的電影《擴散》也已上映。她還有幾部已經拍完的電影，工作狀態正在逐漸恢復往日的勢頭。」

順便一提，在與深田恭子共演的這部電影裏，她飾演的角色會和深田恭子有對手戲。

年紀相近的澤尻英龍華的存在，對深田恭子來說應該也會成為一種激勵吧。

