司曉迪狂言無懼鹿晗提告「都是真的，告什麼」　自稱手握完整證據

內地娛樂圈再掀桃色風暴！知名網紅司曉迪年初在網路上「點名大點兵」多名男星引爭議後，近日再無預警爆料與男星鹿晗疑似2023年就開始聯絡交往，隨即陷入輿論風暴。面對網友質疑不怕被告嗎？司曉迪直播時正面迎擊，態度極其強硬。



直播中，面對網友問道：「怕不怕被告？」司曉迪當場開嗆：「我發的都是真的，告我什麼？」更狂言自己如果造謠早就「進去踩縫紉機（坐牢）」了。她不屑地表示，藝人最多只能告名譽權，「是個人都能告名譽權，我也能告你」，試圖將風波輕描淡寫為單純的民事糾紛。司曉迪更宣稱自己手握完整的對話紀錄與轉帳憑證，放話絕對會繼續釋出更多細節，完全沒在怕的模樣引發熱議。

司曉迪直播中，面對網友問道：「怕不怕被告？」司曉迪當場開嗆：「我發的都是真的，告我什麼？」更狂言自己如果造謠早就「進去踩縫紉機（坐牢）」了。（微博圖片）

鐵證如山還是蹭熱度？

然而，雖然司曉迪的強硬態度，但被網友揪出說詞矛盾反覆。在直播初始，她還激動反問網友：「我倆要是真的呢，你去死嗎？」怎料下一秒卻光速改口，稱自己與鹿晗「只是朋友關係」，前後不一的言詞讓可信度大打折扣。

其實司曉迪年初就曾因爆料「頂流男星全睡過」引起爭議。當時多家經紀公司皆發聲闢謠，甚至被糾出時間軸混亂、大搞「AI合成」的偽造畫面。此外，司曉迪過往還曾「大肆爆料後又默默刪文道歉」，種種反覆行徑讓外界質疑這次又是在「蹭流量」。

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鹿晗工作室「舊稿流用」挨轟 律師警告：恐觸刑事罪

而針對司曉迪爆料，鹿晗方面的應對方式也引起討論，截至目前為止，鹿晗工作室僅以轉發半年前的舊闢謠聲明，至今未祭出新的律師函或法律反擊。這種「以舊聲明擋新子彈」的冷處理態度，徹底激怒大批護主心切的粉絲，紛紛湧入工作室微博開轟，強烈要求團隊直接提告以證清白。

鹿晗工作室官方微博再度轉發年初所發的聲明。（微博@鹿晗工作室）

對此，法律專家也跳出來分析，司曉迪以為頂多打民事官司的想法實在太天真。律師指出，若爆料內容最終被證實為捏造，且未經同意散布隱私影像，已嚴重侵害肖像權與名譽權；一旦該不實言論的轉發或瀏覽量達到法定犯罪標準，即便當事人想定調為民事糾紛，檢調依舊能以「誹謗罪」追究其刑事責任，切勿以身試法。

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