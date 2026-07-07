張凌赫上節目談愛情觀「真愛會被老天阻止」　網民疑暗指舊愛白鹿

內地男星張凌赫憑藉古裝劇《逐玉》人氣再攀高峰，戲約與綜藝邀約接連不斷，成為近年備受矚目的新生代男演員。近日他在綜藝節目中分享自己的愛情觀，一席話意外掀起網友熱烈討論，甚至讓不少人聯想到他過去與白鹿的緋聞。



張凌赫日前錄製《開始推理吧》時，與來賓討論「什麼是真愛」。他表示，真正的愛情未必源自一見鍾情，反而更像是一種「常常覺得虧欠對方」的心情。

張凌赫日前錄製《開始推理吧》時，與來賓討論「什麼是真愛」。他表示，真正的愛情未必源自一見鍾情，反而更像是一種「常常覺得虧欠對方」的心情。（《開始推理吧》節目截圖）

他還笑著吐槽同場來賓金靖：「妳喝醉了就會有愛情。」隨後又感性補上一句：

真愛通常都會被老天阻止。

這番言論一播出，立即在網路上掀起熱議。

不少網友因此再度想起張凌赫過去與白鹿的緋聞。兩人曾合作古裝劇《寧安如夢》，當時多次被外界傳出假戲真做，也曾有狗仔爆料兩人交往，但相關消息始終未獲當事人證實。

張凌赫與白鹿曾合作古裝劇《寧安如夢》，當時多次被外界傳出假戲真做，也曾有狗仔爆料兩人交往，但相關消息始終未獲當事人證實。（微博＠寧安如夢官微）

之後又有傳聞指出，白鹿曾婉拒演出《逐玉》，原因與不願再次合作有關，不過同樣僅止於網路傳聞，雙方至今都未對相關說法做出正面回應。

隨著張凌赫在節目中談及愛情觀，不少粉絲認為只是分享個人感受，也有人將他的發言與過往緋聞連結，再度引發討論。不過截至目前，張凌赫與白鹿從未公開承認戀情，相關傳聞仍未獲證實。

延伸閱讀：《逐玉》傳女主原定張凌赫緋聞女友白鹿？為避開二人關係選擇拒演

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