司曉迪發18張圖爆鹿晗出軌　遭經理人流出錄音控過度用藥精神失控

內地網紅司曉迪年初驚爆「所有頂流都睡完了」，點名鹿晗、林更新、範丞丞、檀健次、蔡徐坤等10幾名男星，對演藝圈投下震撼彈。事隔半年，她日前又再次發文貼照，暗指與鹿晗早在2023年就開始聯絡交往，而這時間點鹿晗與關曉彤還在交往，於是「鹿晗疑似出軌」一詞登上熱搜。



她的經紀人（經理人）王大發發布多段錄音，試圖澄清事件真相，直言司曉迪的行為已影響社會秩序，決定對她提起200萬元人民幣的訴訟，並凍結社交媒體賬號。

司曉迪。(微博圖片)

30歲的司曉迪年初爆料「睡遍頂流」，還出照片、對話截圖等，當時多名男星都發聲駁斥，網民也發現爆料內容疑似使用AI造假。這回，她在微博貼出18張圖，其中有多張照片中男方出現紅髮，被懷疑是鹿晗。她還秀出雙方的對話截圖，男方送她演唱會門票，正是2025年鹿晗在青島的演唱會門票，而且在2025年年初時還收到男方送的8888元人民幣的紅包，並有兩人視訊的截圖。

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司曉迪更加碼承諾，只要微博粉絲數達到110萬，就再爆料並且送上檀健次的居家T恤。不過有些網民認為司曉迪是在故技重施炒作流量。

她的經紀人王大發公開多個錄音檔，稱司曉迪在發文當天服用了超過正常處方數量的安眠藥，導致精神失控。錄音中可以聽出司曉迪與所謂的男藝人並無實質性關係，她稱「我吃的只是安眠藥，沒想自殺」，自述用藥習慣異常，每月處方藥在一周內就服完，後續三周因斷藥焦慮發瘋。

王大發提到，爆料動機可能與司曉迪意圖透過社交媒體漲粉及直播變現有關，認為司曉迪的行為已影響社會秩序，決定對她提起訴訟，並凍結賬號。

不過有醫生質疑服用安眠藥的數量，如果跟王大發所說的一樣，就達到致死量，可能出現昏迷、呼吸抑制，不可能還能清醒發文。王大發則聲稱只是轉達司曉迪原話，但未提供用藥證據。

另一方面，鹿晗工作室在官方微博再度轉發年初所發的聲明：「任何個人或組織如繼續通過捏造、散布謠言等方式侵害鹿晗先生名譽，均需（須）依法承擔相應的法律責任。請立即停止傳播不實資訊，並刪除已發布的相關內容。」

鹿晗工作室官方微博再度轉發年初所發的聲明。（微博@鹿晗工作室）

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】