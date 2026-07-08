56歲郭少芸大讚內地高檔養老院如度假村　設施豪華提早體驗退休

現年56歲的郭少芸，近年將事業重心全面移向內地，憑藉直播帶貨賺得盆滿缽滿。日前，她在社交平台分享了一段哭笑不得的短片，自爆被身邊的工作人員「欺騙」去入住內地一家高檔養老院。

郭少芸自爆被工作人員「騙」去養老院（小紅書@郭少芸）

入住度假村驚見「銀髮同學」大呼被騙

影片開頭，滿心期待去享受新度假村的郭少芸，一抵達目的地就被要求先做全身天體檢，讓她當場滿頭問號爆笑質問：「身體不好就不給度假了嗎？」不過，一向隨遇而安的她很快就被現場優雅奢華的環境所吸引，興致勃勃地瘋狂體驗了裡面的桌球室、健身房及圖書館，完全將自己沉進在「奢華度假」的氛圍之中。

直到參觀房間時，郭少芸對現代化的裝潢、開放式廚房及充滿靈感的畫室讚不絕口。然而，當工作人員向她詳細介紹房間各處的「緊急求助按鈕」，並帶她去體驗手工課堂時，一推開門驚見滿教室的銀髮長者，她才猛然醒悟自己身處的竟然是個頂級高檔養老社區！得知真相的郭少芸又氣又笑，作勢質問工作人員，但當她發現這個養老院居然還設有專屬的麻雀房後，身為「雀友」的她立刻雙眼發光、瞬間消氣，甚至當場改口大讚，興奮地表示自己不想走了，想直接在這裡「度假」住上一個月，提早體驗退休生活。

曾豪擲三千萬掃5層樓封「圈中樓后」

事實上，郭少芸現時對高檔養老院展現出濃厚興趣，絕非無的放矢，財力雄厚的她早已為自己的未來作好最精明的打算。近年她在內地帶貨撈得風生水起，投資眼光更是精準狠辣。在2024年，她曾豪擲高達三千萬港元，一口氣在內地購入五個物業單位。目前光是每年的租金進帳就高達近百萬港元，讓她被外界冠以「圈中樓后」的美譽，絕對有足夠底氣過上奢華的晚年生活。

曾豪擲三千萬掃5層樓。（小紅書@郭少芸）

工作人員大讚有實力買樓。（小紅書@郭少芸）

情路崎嶇曾誤當《真情》小三

相較於順遂無阻的事業與財富，郭少芸的感情路卻顯得十分崎嶇坎坷。入行多年，她公開承認的戀情僅有兩段。最轟動的一段，莫過於當年拍攝無綫經典長篇劇集《真情》時，她與同劇已婚演員劉少君戲假情真，意外介入對方婚姻發展出婚外情，鬧得沸沸揚揚。另一段則是與TVB編導鍾國強拍拖，可惜最終因工作壓力及種種現實問題，未能開花結果。