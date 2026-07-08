江欣燕慶59歲生日孖母親溫馨唱K　零濾鏡自拍驚現面腫黑眼圈疲態

撰文：河伯
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現年59歲的江欣燕向來以「開心果」形象示人，曾是TVB經典節目《歡樂今宵》的台柱之一。惟去年初她驚爆患上甲狀腺亢進症，需要長期服藥控制病情，健康狀況一度令外界相當關注。

江欣燕（欣欣）。（IG@yanyan_kongyanyin）

下決心全面戒酒

江欣燕曾感性透露患病期間的煎熬：「連酒都戒了，嗰陣時真係長時間瞓唔到覺，仲要無時無刻都好亢奮好精神，搞到個人好辛苦，有時候手腳都會冇力。」她甚至曾在劇集宣傳活動上，疑因身體不適需要提早離場，抗病過程相當不易。

江欣燕下決心全面戒酒。（IG@yanyan_kongyanyin）

首次正日與媽媽單獨慶祝

今年7月6日迎來59歲正日生日，江欣燕一改以往與大班老友飲酒慶祝的熱鬧作風，選擇與母親享受溫馨的二人世界，於卡拉OK房深情對唱度過。她在社交媒體分享溫馨短片，並感性寫道：「首次正日生日和媽媽2人唱K度過，以往都在朋友和酒精中生日。其實同我生日最有關嘅應該是江太。衷心感謝媽媽對我嘅Unconditional love。」字裡行間流露對母親無盡的感激之情。生日當天她更收到媽媽送贈的生日利是，幸福之情溢於言表，圈中好友與粉絲們亦紛紛送上真摯祝福。

與媽媽溫馨對唱。（IG@yanyan_kongyanyin）
兩母女好似樣啊。（IG@yanyan_kongyanyin）

近鏡自拍略顯疲態

不過，從她分享的自拍影片中所見，在卡拉OK房昏暗的燈光下，江欣燕雖與母親對唱時臉上掛著溫馨笑容，惟近鏡自拍時面部略顯浮腫，雙眼亦清楚可見深深的黑眼圈，眼神中掩如不住略帶疲態，與過往舞台上神采飛揚、活力四射的「開心果」形象有所分別。

首次正日與媽媽單獨慶祝。（IG@yanyan_kongyanyin）
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