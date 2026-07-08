盧瀚霆31歲生日逾千神徒逼爆尖沙咀碼頭　雷暴警告下築粉紅海

盧瀚霆國際後援會繼日前舉行《Amour ♡ Love L'Amour de la Fête 生日會》後，昨日（7日）Anson Lo正式踏入31歲，慶祝活動點會少！一如7.7慣例，神徒均以粉紅色打扮現身有「教主碼頭」之稱的尖沙咀碼頭，逾千神徒手執印有Anson Lo頭像的粉紅氣球在五支旗杆對開的大電視霸位，凝聚了一片粉紅海，不少路過的遊客都停下來打卡。今年7.7酷熱高溫不再，卻出現了雷暴警告，神徒們在彩蛋出現前夕，撐起雨傘互相照顧，其實雨勢轉小，神徒收起雨傘，拿出粉紅氣球，齊聲高呼「盧瀚霆！生日快樂！」情緒十分高漲。

Anson Lo盧瀚霆。（公關提供）

粉絲情緒十分高漲。（公關提供）

大電視播出Anson Lo驚喜彩蛋

晚上7時，大電視播出Anson Lo送給神徒的驚喜彩蛋，向來把自己生日當作也是神徒生日的他，先送上滿滿的生日祝福。「生日快樂！咁多位神徒大家好，係咪好驚喜見到我呢，一齊唱生日歌先， 三 二 一！」Anson Lo之後續說：「最緊要係每一日都過得好有愛、互相支持，希望你地喺追我的路途當中，都一定會好有愛，亦都可以攞到好多的能量啦！辛苦你地，依家大熱天時，都仲去等我、去聽我講野，知道你地都好攰、好熱，但是你地都仲依然去守候住我，好多謝你地！」Anson Lo感謝大家的每一個祝福，在「大一歲」的同時亦要保持年輕，但最重要是「希望接下來我嘅工作同表演，都會令你哋而感到驕傲。」 對於Anson Lo送上的彩蛋，全場神徒先是一齊跟著唱生日歌，其後再靜心聽教主的分享，最後再一齊拍手歡呼大叫「盧瀚霆！Oppa！盧瀚霆！Oppa！」，令「教主碼頭」尤如嘉年華現場。

驚喜彩蛋。（公關提供）

全數收入不扣除成本撥捐慈善機構

盧瀚霆國際後援會繼續發揮互助互愛及宣揚愛的精神，連續第五年於7月7日Anson Lo盧瀚霆生日當天請全港市民及遊客免費乘搭天星小輪（尖沙咀中環線），而今年除「教主碼頭」及天星小輪外，尖東港鐵站、尖沙咀巴士站及大樓外牆均有生日應援。後援會亦於今天推出限定粉紅氣球套裝在Popup Store售賣，並將全數收入不扣除成本，撥捐慈善機構，因而吸引了不少善心人仕支持。大批神徒一早到商場排隊，高峰時有近千人，工作人員以派籌形式控制人流，而喜獲「777」號碼籌的神徒成功得到呼歡聲。

請全港市民及遊客免費乘搭天星小輪（尖沙咀中環線）。（公關提供）

慈善套裝。（公關提供）

Anson Lo在每個打卡位都讓花姐拍片影相

另外，向來竉粉的Anson Lo，日前出席完後援會為其舉行的生日會後，特地換上另一造型，由亞博趕到《Anson Lo & Sontos -【Amour ♡ Love】Popup Store》打卡。Anson Lo一到步，即在「家書」上簽名，其後在每一打卡都讓花姐拍片兼影相，看到Family Tree神徒出席活動時的大合照亦有停下來欣賞。

Anson Lo在「家書」上簽名與留影。（公關提供）