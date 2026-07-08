徐㴓喬黃可盈攜寵物曾遭的士拒載　試坐「寵愛的」車隊大讚安心

徐㴓喬（Asha）和黃可盈（Flavia）都是愛動物之人，面對在香港不時遇到的寵物拒載問題，兩人均感同身受，直言出行時常面對「心理恐懼」與「現實阻礙」。最近她們帶同愛貓「大巴士」（巴巴）及愛犬Goofy試坐本港首支專業寵物友善的士車隊，她們認為這不單解決主人帶同寵物出行的交通難題，更重要的是可以消除心中的不安。

徐㴓喬和黃可盈試坐本港首支專業寵物友善的士。（公關提供）

徐㴓喬沈殷怡合作推新歌《咬耳朵》

Asha早前忙於與拍檔沈殷怡（Shirley）合作組成「百日女團PAWS」，更真真正正聯手推出合唱歌曲《咬耳朵》。談到近來馬不停蹄地到各個平台落力宣傳，Asha直言整個過程既夢幻又奇妙。這次「跨界」做歌手，除了帶來新鮮感外，更令她對樂壇前輩們深感敬佩。Asha由衷讚嘆道：「以前多數做演員和主持，這次親身體驗走台宣傳，才真正感受到當歌手是多麼不容易，非常佩服各位歌手所付出的巨大精力與毅力！」

徐㴓喬沈殷怡合作推新歌《咬耳朵》。（公關提供）

徐㴓喬帶貓咪曾遭的士司機拒載

正在修讀輔導員課程的Asha，學會將情緒管理與人際溝通技巧應用在團隊合作中，而在身心疲憊時，家中的貓咪「大巴士」便是她最大的心靈支柱。「領養牠兩年多了，之時因為自己獨居感到非常寂寞，發現原來有一個小生命在門後等自己回家是非常幸福。」不過，帶貓出行的經歷卻並非很愉快。Asha憶述曾帶著患病的貓咪求醫，卻遇到的士司機的冷言冷語甚至拒載。「有些司機態度很惡劣，甚至表示不接受動物，直接拒載。」得知寵物車隊的出現，Asha感到非常興奮：「我是一個很害怕衝突的人，不希望被的士司機責罵，更不希望自己和寵物無緣無故受氣，那種感覺很無辜。如果可以遇到友善、熱愛動物的人提供幫助，心理上會舒服很多。」

徐㴓喬帶貓咪曾遭的士司機拒載。（公關提供）

黃可盈帶唐狗出行被拒載

早前剛完成《足球女將 2》的Flavia，表示對於這半年的特訓感到不捨，同時亦因看到自己的進步而自豪。作為防守中場，她必須與實力強勁的隊友競爭：「雖然我的實力與頂尖隊友仍有距離，但覺得對得起自己。這半年我從未放棄過，即使明白那是巨大的挑戰，我也努力追求進步，希望能對得起球衣上的號碼。」除了在球場上拼勁，身為大型唐狗Goofy的主人，Flavia每次出門亦如同一場挑戰。「曾與鄰居一起去放狗，司機看到是兩隻大狗，便立刻拒絕接載。這對我們來說是最難過的經歷。」她無奈地表示，雖然香港號稱對寵物友善，但缺乏相應配套，讓養大狗的主人常感徬徨：「最難受的是當你有急切需要，叫到車後卻被司機拒載。」

黃可盈帶唐狗出行被拒載。（公關提供）

黃可盈擔心寵物造成他人負擔

Flavia直言，身為主人最怕的就是造成他人的負擔。「我會擔心牠活動後流下的口水會弄髒車廂，雖然我會準備濕紙巾幫牠擦拭。但如果有專門接載寵物的車隊，起碼我不用擔心影響到其他乘客。」

Asha和Flavia均認為，寵物車隊的普及是香港邁向寵物友善城市的關鍵一步。現在許多人視寵物為親生子女，能帶著牠們舒適地出入各區，不單是便利，更是一種生活質素的提升。Asha期望車隊未來能持續保持清潔與專業：「只要有空調設備，再加上具備同情心、喜愛動物的司機，整體感覺就像是有人在背後給予支持。」而Flavia則希望預約系統能讓主人在急切需要時，更方便地獲得一份「安心」。

黃可盈擔心寵物造成他人負擔。（公關提供）