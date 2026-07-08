大S被爆生前帳戶僅剩49萬　具俊曄拒爭豪宅　汪小菲為孩出面供樓

「大S」徐熙媛於去年2月病逝於日本，消息當時震驚兩岸演藝圈，徐氏家族與其現任丈夫具俊曄在過去一年多來皆陷入低潮，直到今年小S（徐熙娣）才逐漸回歸螢光幕前。



7月8日根據《鏡週刊》報導，大S逝世後的遺產處置與生前資產狀況首度曝光。消息指出，大S生前所居住的指標性豪宅「台北信義」，具俊曄已表明無意願繼承；而該房產後續高昂的房屋貸款，目前則由前夫汪小菲承接並持續繳納。

具俊曄和大S的合照（IG@xxteukxx）

生前存款無法負擔信義房貸！汪小菲續繳貸款：為了兩個孩子

《鏡週刊》報導指出，根據大S身邊的友人透露，徐熙媛過世時，其個人銀行帳戶內的存款餘額不到新台幣200萬元（約49萬港元），這筆剩餘資金在實質上完全無法應付「台北信義」後續龐大的房貸利息支出。

由於具俊曄並未爭取該處房產的繼承權，前夫汪小菲目前選擇主動出面、持續負責償還該豪宅的每月房貸。知情人士表示，汪小菲之所以願意繼續承擔這筆龐大開銷，主要是考量到該房產日後也將由兩人的孩子繼承，希望為下一代保留穩定的生活資產。隨著大S的離開，雙方過去在法院纏訟多年的各項官司也已暫時宣告告一段落，但龐大的身後財產處置依舊是家屬必須面對的考驗。

具俊曄台灣代言到期不續約！每日赴金寶山陪伴亡妻展深情

在情感生活方面，具俊曄自大S過世後的生活重心幾乎全在亡妻身上。友人指出，具俊曄至今依然維持著每天前往金寶山墓園陪伴大S的習慣，私底下也鮮少參與徐家人的社交聚會，作風極其低調。而他在台灣唯一的醫美診所代言合約目前也已正式到期，他選擇不再進行續約，生活全面回歸平淡。

此外，週刊也意外爆出當年大S與汪小菲離婚的導火線之一。報導指出，雙方除了個性上的差異外，當年張蘭所創立的餐飲品牌「俏江南」上市失敗亦是關鍵因素。傳出大S當時曾私下向多位友人透露「俏江南快不行了」，不料該言論意外打擊了股東們的信心，導致後續難以尋求新的投資人合作，進而引發張蘭與汪小菲的不滿，也為兩人後來的婚姻裂痕埋下伏筆。如今物是人非，留給外界無限噓唏。

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