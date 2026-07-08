「學霸港姐」袁文靜挑戰體能賽Hyrox　首次參賽即闖全國前10%

2025年香港小姐季軍袁文靜自入行以來，一直憑著「學霸」以及溫文爾雅的文靜形象深受大眾喜愛。然而人不可貌相，外表看似柔弱的她私底下竟然是一名不折不扣的運動健將！近日，她大膽挑戰近年風靡全球的室內極限體能健體賽事「Hyrox」，日前她於社交平台分享了多張比賽時的熱血靚相，宣布自己成功解鎖新成就，亮眼成績驚艷全網。

袁文靜近日她挑戰近年風靡全球的室內極限體能健體賽事Hyrox（IG@wenjing_yuan98）

放下港姐包袱「玩真格」力量感爆棚

在公開的照片中，袁文靜一改以往高貴優雅的裙裝打扮，換上了一套淺紫色的運動Bra Top搭配緊身短褲。在比賽期間，她完全放下港姐的淑女形象，全程「玩真格」拼盡全力。不論是咬緊牙關舉起重力球做深蹲、在賽道上奮力做掌上壓，還是拉動划船機時流露出的專注眼神，通通都力量感爆棚，散發出汗水與線條的健康美感。這份充滿生命力的動感，與她平日在幕前文靜的模樣形成了強烈的反差萌，讓人眼前一亮。

首次參賽即闖全國前10%

原來，袁文靜這次參賽並非一時興起，而是在背後默默付出了極大努力。她在文中以英文興奮地寫道：「特訓3個月/ 第一次參加Hyrox/ 竟然與教練一起進佔國內區的前10%！！/ 下次可以做得更好！！」她只秘密接受了短短3個月的特訓，首度參賽便在強手如雲的極限賽事中，與教練攜手殺入國內區的前10%，展現出驚人的運動天賦與意志力。照片曝光後，大批網民紛紛湧入留言區點讚朝聖。