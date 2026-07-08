鄭則仕曾被嘲肥佬跑10K　「則仕Do It」大熱重現「微臣先行告退」

鄭則仕日前現身港鐵南昌站拍攝廣告，延續今年參與馬拉松賽事後獲網民熱捧嘅「則仕Do It」精神宣揚注意扶手電梯安全訊息。呢晚Kent哥一身運動「Look」上陣，雖然深宵時份拍攝，依然非常專業，中氣十足兼輕鬆完成跑步情節，不時睇重播，盼以最佳狀態示人。提到跑步，Kent哥開心分享點滴：「依家跑咗步一年幾，體重上冇瘦到但又冇肥到。因為以前好多脂肪，而家多咗啲肌肉。所以跑步其實令人健康嘅啫，唔好用減肥個角度去跑步，為自己健康跑步都好值得。」

一身運動「Look」上陣。（公關提供）

Kent哥日前現身港鐵南昌站拍攝廣告。（公關提供）

Kent哥感激網民鼓勵成最大動力

「則仕Do It」成為網民大熱，Kent哥感激網友鼓勵，成為自己跑步嘅最大動力：「多謝大家，做呢個運動可以令自己身體健康，點知做完之後有咁多額外嘅回報，呢個『則士Do It』令到我咁受注目，非常感謝大家。」佢仲表示參加馬拉松後，途人目光有很大轉變：「我未跑10公里之前，途人會望住『咦？嘩！肥佬都嚟跑呀？得唔得呀？』。但係『則仕 Do it』之後大家就好開心見到我就：『加油！加油！』，不過我無氣應人，因為我仲練緊自己氣量，但係唔應人又無禮貌喎，呢個係好得意囉。」

Kent 哥感激網民鼓勵成最大動力。（公關提供）

Kent哥宣揚扶手電梯安全訊息

雖然比起以前變得更身手敏捷，鄭則仕表示自己一向注意乘搭扶手電梯嘅安全，表示長者跌一跌會好大鑊：「唔好話老人家搭電梯腳步浮浮要扶穩呀，年輕人都要扶穩！因為安全係為咗自己，萬一失手碌落去，唔理你幾多歲，都會帶嚟好大傷害，所以由小朋友到老友記，都需要注意安全，呢個安全係保障我哋自己呀！所以搭扶手電梯要扶定定，企定定，帶住重嘢就要去搭𨋢啦！」

Kent哥宣揚扶手電梯安全訊息。（公關提供）

除扶手電梯安全外，Kent哥更貼心提醒攜帶大型物件或身體不適的乘客使用升降機,安全至上。（公關提供）

「微臣」以彩蛋形式登場

呢日廣告Kent哥除了以跑步造型現身外，深受網民歡迎的「微臣」亦以彩蛋形式登場，回饋網民多年來嘅熱愛：「係呀，呢個莫名其妙。『微臣先行告退』當年拍呢句係畀人鬧㗎，當年對住苑瓊丹講，咁都冇畀人拉出去斬！諗都諗唔到依家呢個說話成為『潮語』，『微臣』多謝各位網民畀面。」提到近期人氣急升，Kent哥笑言仲有戲癮想多拍戲：「拍戲有錢㗎嘛，唔係咩？哈哈！無錢邊個拍呀？其實拍戲主要就講你的能力同市場，有人搵、有能力咪繼續做落去。開工係開心㗎，成班人喺度圍住望住我！」

『微臣先行告退』變潮語。（公關提供）