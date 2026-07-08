吳彥祖Lisa S.南非定情舊照曝光　相愛24年放閃：最好的尚未來臨

撰文：亞瑟
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娛樂圈的模範夫妻吳彥祖（Daniel）與名模Lisa S.相戀多年依舊恩愛如初，絕對是公認的「神仙眷侶」。日前，Lisa S.在社交平台分享了一張兩人於2002年在南非剛剛墜入愛河時的青澀舊照，隨即勾起無數網民的集體回憶，甚至有熱心網民加碼曬出他們當年在南非舉行森林婚禮的現場舊照。

網民更在留言區大曬吳彥祖結婚舊照。（小紅書圖片）

吳彥祖老婆大曬相戀青澀舊照

Lisa S.看著舊相感性地寫道：「那時的我們剛剛墜入愛河，那樣的年輕朝氣。我們的事業正處於上升期，沒有皺紋，也沒有什麼壓力煩惱，只有對未來無限的憧憬和期待。誰能想到，後來的我們一起經營創造出了這麼絢麗精彩的人生！」兩公婆的甜蜜互動瞬間閃盲全網，而愛妻號吳彥祖更第一時間在留言區高調回覆：「The best is yet to come❤️!（最好的尚未來臨）」，足見兩人結婚多年熱情絲毫不減，恩愛程度簡直羨煞旁人。

吳彥祖更在留言區回復老婆勁甜蜜。（小紅書）

萬能媽咪素顏為女兒搞生日P

Lisa S.近日亦分享了自己為女兒操辦生日派對的短片。影片中，身為名模的她完全沒有架子，全程親力親為，更無懼素顏上陣、穿著樸素的深色T恤配戴黑色手套，在廚房專注地為女兒製作生日蛋糕。Lisa S.更對著鏡頭開玩笑說：「最近實在是沒什麼時間去健身房健身，這就當作是我的二頭肌訓練吧！」除了烘焙甜點，她還貼心地為女兒的朋友留宿派對做足準備，不但親自充氣床墊，更在戶外泳池邊擺滿了多把水槍，看來是準備為孩子們策劃一場瘋狂的夏日水戰遊戲。

吳彥祖妻子Lisa正在為愛女生日party準備蛋糕。（小紅書@Lisa S.）

美國豪華大宅內部罕有曝光

隨著Lisa S.在屋內四處忙碌的身影，這座備受矚目的吳氏美國豪宅內部環境亦隨之全面公開，奢華而低調的品味獲得網民一致盛讚。整棟豪宅以現代簡約風格為主調，屋內大量採用了高質感的原木材質，配合超大的自然採光窗戶，營造出極具高級感卻又不失溫暖的居家氛圍。

開放式廚房的空間感驚人，設有一整面牆的淺色原木櫥櫃。巨型廚房中島不僅提供了充足的料理空間，更成為一家人互動的中心。廚房更配備了專業級的嵌入式烤箱，設備規格媲美星級酒店。最令網民羨慕的，是廚房的窗戶正對著自家一片綠油油的巨型奢華庭院，而庭院旁更緊鄰著戶外私人泳池。

豪宅主打現代風格，配泳池勁高級。（小紅書@Lisa S.）
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