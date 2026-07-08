何超蓮王敏奕齊著黑色戰衣鬥靚　露肩晚裝同框網民大讚各有千秋

賭王何鴻燊三房千金何超蓮與曾志偉新抱王敏奕（Venus），近日在一個時尚派對上驚喜同框，兩大頂級美女同場對決，瞬間成為全場焦點！兩人不約而同地選穿黑色戰衣上陣，卻以截然不同的風格，完美演繹了高貴典雅與型格時尚兩種極致魅力，在網絡上掀起熱話！

何超蓮出席時尚晚宴，與影后葉童合照。（小紅書＠何超蓮）

何超蓮還同台灣天后蔡依林合影。（小紅書＠何超蓮）

何超蓮極簡黑裙大晒S形曲線

一直被譽為「最美千金」的何超蓮，當晚的造型散發著超凡脫俗的女神氣質。她身穿一襲極簡設計的黑色露肩長裙，貼身剪裁完美勾勒出她引以為傲的S形曲線，平滑的肩頸線條與精緻的鎖骨在簡潔的設計下一覽無遺。

何超蓮當晚身穿一襲黑色露肩長裙。（小紅書＠何超蓮）

完美勾勒出何超蓮的S形曲線。（小紅書＠何超蓮）

何超蓮當天以清透的底妝突顯出完美膚質，深邃眼妝令雙眼更顯迷人有神，再配上玫瑰色唇膏，她更將焦糖啡色的秀髮乾淨俐落地盤起，大方展現完美蛋臉。

何超蓮難怪被網民稱為「最美千金」。（小紅書＠何超蓮）

王敏奕甜美笑容俘虜網民

同場飆靚的王敏奕，則以一身充滿設計巧思的掛頸露肩晚裝登場，展現出她獨有的型格與氣場，這件晚裝最大的亮點在於其不對稱的領口設計，一側特別加入了白色拼布細節，打破了純黑的沉悶，營造出強烈的視覺對比。掛頸設計突顯了王敏奕的直角肩與緊緻的手臂線條，再配上她招牌的治癒系甜美笑容，殺傷力驚人。

王敏奕小露香肩的設計，加上她招牌甜美笑容，殺傷力驚人。（小紅書＠何超蓮）

網民大讚美得各有千秋

何超蓮在社交平台大方分享兩人的同框靚相後，馬上引發大批網民瘋狂討論。網民的反應空前熱烈，紛紛認為兩人美得各有特色、難分高下。

「最美千金」何超蓮與王敏奕同框合照，二人各有千秋。（小紅書＠何超蓮）

當中被網民暱稱為「家嫂」的王敏奕在留言區收穫了排山倒海的好評，大批粉絲激動留言：「一個家嫂，一個姐姐，都很靚女！」、「王敏奕好美啊！」；而何超蓮的頂級豪門千金氣質同樣備受追捧，白滑皮膚羨煞旁人。兩人的女神魅力確實深入民心，這次的黑裙時尚對決，最終在一片讚美聲中「打和」圓滿落幕！