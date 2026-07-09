翁虹談首段失敗豪門婚如簽錯合同　首度回應遭掃地出門、家暴傳聞

現年57歲的香港知名女星翁虹，早年憑藉清麗外型與火辣戲路在電影圈打響名號，隨後跨足多部經典戲劇，演技深受觀眾肯定。在感情生活方面，翁虹的經歷相當具傳奇色彩。



她的首段婚姻是嫁給僅交往8個月的賭場副總裁，然而這段豪門婚姻卻因前夫外遇，僅維持短短兩年便宣告破裂。長年以來，外界盛傳她當年是遭到前婆婆無情趕出家門、甚至遭遇家暴。對此，翁虹近日在節目中受訪，首度針對這些傳聞做出了正面回應。

翁虹受訪談首段豪門婚，首度針對被趕出家門、家暴傳聞做出了正面回應。（微博＠翁虹）

更多翁虹受訪內容：

+ 11

形容失敗婚姻如簽錯合同！翁虹澄清：前公婆對我非常友善

在節目中談起這段已經過去多年的失敗婚姻，翁虹態度相當坦然。她將這段過往形容為：

我當作是簽錯合同（合約）。

她透露，在婚姻亮起紅燈的初期，自己其實也曾嘗試過努力挽回，但最終雙方仍舊走到了無法挽回的分開地步。翁虹直言，比較遺憾的是前夫當年處理離婚手續時不夠漂亮，才導致彼此連最後的體面都無法做到。

同時，翁虹也藉由這次機會，嚴正澄清了長年流傳於網路的不實謠言。針對外界指控她被前婆婆掃地出門、甚至慘遭家暴等說法，翁虹明確表示全屬子虛烏有，並強調：

前公婆其實對我很好。

駁斥爭奪財產謠言！再婚健身管理師家庭生活美滿

除了捍衛前公婆的名譽，對於長年甚囂塵上的財產糾紛傳聞，翁虹也展現出新時代女性的自信與霸氣。她坦言，當時自己的整體經濟能力與吸金手段其實比前夫還要好，「我怎麼會去分他的財產？」翁虹強調，自己從來就不是看重金錢或貪圖豪門財富的個性，之所以選擇在多年後出面說清楚，是不希望社會大眾對這段往事一直存在誤解。

走過第一段短命婚姻的陰霾後，翁虹隨後遇到了現任丈夫、也就是專業健身管理師劉冠廷。兩人登記結婚後感情始終甜蜜如初，並於2007年10月順利誕下女兒「小水晶」，如今一家人過著幸福美滿的日子。翁虹用自身的堅韌與專業，成功為自己翻開了人生最溫馨的全新篇章。

【延伸閱讀】翁虹18歲愛女劉蒔高中全A成績畢業 獲「校長獎學金」將入讀UCLA（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 25

延伸閱讀：

翁虹18歲愛女畢業照瘋傳！母砸半年打造「專屬戰袍」 全場看呆

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】