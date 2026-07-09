曾淑雅著細肩帶低胸長裙現身囡囡一歲生日會　仔女髮量驚人超搶鏡

現年34歲的前TVB「長腿女神」曾淑雅（Jumbo）在2023年突然宣布婚訊成為人妻，同年11月誕下囝囝Kobe，雙喜臨門。去年7月囡囡順利出世，成功三年抱兩，湊成「好」字！日前她為囡囡舉辦一歲生日派對，並大晒溫馨全家福，一家四口幸福感爆棚！



曾淑雅著低胸吊帶長裙現身。（IG@jumbotsang）

曾淑雅囡囡1歲生日。（IG@jumbotsang）

曾淑雅感歎湊B有苦有甜

提到囡囡不經不覺已經一歲，曾淑雅大呻湊B日誌有苦有甜。她感歎囡囡轉眼已經一歲大個女，雖然平時食得飲得玩得，但偏偏睡眠質素稍差。她更自爆早前全家不幸齊齊中招，感染RSV病毒，嚇到為人母的她一額汗。幸好見到寶貝女如今回復精靈活潑，她才放下心頭大石。

一家四口。（IG@jumbotsang）

曾淑雅著低胸吊帶裙晒S形曲線

生日會現場以粉色及白色氣球佈置，充滿童話公主風。派對上，曾淑雅身穿一條白色細肩帶低胸長裙亮相。雖然已為兩孩之母，但她依然保持著招牌窈窕身材，S形火辣曲線表露無遺，生完依然狀態大勇，少女味極濃。

身材keep得好好。（IG@jumbotsang）

兄妹驚人髮量成焦點網民讚基因強大

除了曾淑雅的吸睛身材外，相片中一對仔女的「超狂髮量」亦成功搶鏡。大仔和剛滿一歲的細女都擁有一頭烏黑亮麗且濃密的厚髮，妹妹戴上大蝴蝶結髮箍更是軟萌可愛。連圈中好友陳思圻都忍不住留言驚嘆兩人髮量超多，網民亦紛紛大讚兩兄妹完美繼承了父母的優良基因。

一對仔女髮量驚人。（IG@jumbotsang）