林凱恩大解放激罕大曬美背　談《愛·回家》落幕：允許一切發生

藝人林凱恩（Iris）憑藉無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中「Bonnie」一角深入民心，清純健康的形象一直深受觀眾喜愛。昨日，林凱恩在社交平台大派福利，曬出多張仙氣十足的時尚美照，一改過往保守風格，驚艷全網。

林凱恩近日在社交平台大派福利。（IG@iris_lammm）

大露背仙氣亮相

照片中的她身穿一件米白色掛頸百褶連身裙，顯得高貴大方。最令粉絲驚喜的是，她這次罕有地大玩大露背設計，轉身回眸一笑之間，大秀白滑玉背與迷人香肩，在知性優雅之中帶點微性感。隨後，她又瞬間切換成調皮表情，對著鏡頭俏皮單眼，瞬間充滿少女感，完美駕馭兩種截然不同的風格。

林凱恩大玩露背。（IG@iris_lammm）

《愛．回家》步入尾聲

隨著長壽處境劇《愛．回家》即將步入尾聲，劇中不少經典角色也即將迎來正式完結。飾演「Bonnie」多年的林凱恩對此感觸良多，看著一齊成長的角色與劇組，她在社交平台上發表了一番充滿正能量與哲理的「心靈雞湯」，大方分享自己現階段的心境：「放自己半天假，跟住劇本慢慢走，允許一切發生，因為所有事情都伴隨着喜怒哀樂，如果只一味追求快樂、排斥所有負面情緒，那便會錯過人生很多寶貴的經驗。期待一下未來的路，感恩每段旅程。」