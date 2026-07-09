71歲周潤發與77歲徐小鳳驚喜同框　相隔35年齊現身為好友賀壽

現年71歲的「發哥」周潤發與77歲的「小鳳姐」徐小鳳，兩位香港殿堂級巨星在相隔35年後，近日於一個生日派對上驚喜合體！這段跨越數十年的深厚友誼再度寫下溫馨新一頁，照片曝光後立刻勾起了無數粉絲的集體回憶。

周潤發徐小鳳驚喜同框（IG@anastamosis3）

發哥銀髮搶眼 小鳳姐招牌笑容和藹可親

在近日曝光的聚會照片中，周潤發和徐小鳳這對相識多年的老朋友，一同為共同的好友慶祝生日。許久未公開同框的兩人當天狀態極佳，發哥留著一頭標誌性的銀髮，顯得精神矍鑠、神采奕奕，在鏡頭前展露燦爛笑容，完全看不出已屆七旬之齡。而難得現身的小鳳姐則戴著一副時尚的茶色眼鏡，保養得宜，臉上掛著大家熟悉的招牌和藹笑容，看起來心情十分盡興。

許久不見的兩人狀態極佳。（IG@anastamosis3）

97歲李錦記主席遺孀現身

除了兩位殿堂級巨星外，派對現場也相當星光熠熠。發哥的太太陳薈蓮、現年高齡97歲的李錦記集團主席李文達遺孀李蔡美靈也都是座上客，現場每個人都笑得合不攏嘴，氣氛歡樂溫馨。在派對上瞬間變成「年輕人」的發嫂陳薈蓮，更罕有地展現出鬼馬俏皮的一面。她與同場的著名音樂人陳奐仁大擺pose，兩人齊齊做出時下流行的心心手勢，玩得不亦樂乎，為溫馨的派對增添不少活力。

發哥曾大禮跪拜小鳳姐 留下娛樂圈「世紀之吻」

周潤發與徐小鳳的世紀友誼，在香港娛樂圈一直被傳為佳話。發哥曾多次在公開場合表示，小鳳姐是他心中唯一的偶像。回顧兩人過往的經典互動，自35年前（1991年）在TVB籌款節目中一同拿起鍋鏟表演炒菜後，兩人便鮮有公開同框。

而更早期的神級同台片段更讓人津津樂道，發哥曾擔任徐小鳳演唱會嘉賓，一出場便向小鳳姐行跪拜大禮以示崇高敬意。小鳳姐當時又驚又喜，更幽默地回應：「啋！我仲未去㗎！」唱畢經典金曲《無奈》後，發哥更輕拖小鳳姐的手並親吻其手背，盡顯紳士風度。在徐小鳳的音樂特輯《金光燦爛徐小鳳》中，發哥再度應邀相助，期間更親吻了小鳳姐的面頰，這一幕「世紀之吻」成為娛樂圈定格的經典畫面。