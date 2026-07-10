黃長興突然曬抱B片報喜　驚爆家添新成員：呢種感覺好特別

香港先生出身的47歲「法國型男」黃長興，近日在個人社交平台發布了一段抱著剛出生的嬰兒影片，並以法語、英語寫下：「我們家增添了一位新成員」。消息一出，隨即引來大批圈中好友及網民留言道賀，紛紛以為黃長興再度榮升爸爸，家庭迎來第四胎！

黃長興分享抱B影片。（IG@stefanwch）

黃長興感性談升級「舅父」特別體驗

正當大家準備恭喜他迎來第四胎之際，黃長興隨即在帖文中澄清，叫大家「唔好恭喜我」，原來這是一場誤會。他透露懷中的BB，其實是他親妹妹剛剛生下的的女兒。他亦感性寫道：「恭喜我妹妹！還記得我細細個抱佢、照顧佢，因為我同佢相差13年。」 如今看著當年的小妹妹已為人母，又輪到自己抱起妹妹的女兒時，他感慨：「呢種感覺好特別，唔知點樣形容」。

黃長興感性談升級「舅父」特別體驗。（IG@stefanwch）

黃長興大方分享育兒經驗

黃長興更特別透露，這次家裡迎來新生命，最開心的莫過於自己的媽媽和大女兒。媽媽終於可以享受抱孫女的樂趣。大女兒也終於有了一個妹妹可以一起玩耍。在帖文的最後，黃長興亦大方分享自己的育兒經驗，笑稱小朋友長大得太快，本來不知道送什麼給BB，後來想到自己曾用過一款超級實用的多功能高腳椅，所以便打算送這份禮物給外甥女，並祝福她「快高長大」！

黃長興大方分享育兒經驗。（IG@stefanwch）