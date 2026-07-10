「住家男星」偷樂易玲Labubu真正原因曝光　原來係想幫佢著衫！

近日娛樂圈發生了一單花生味極濃的事件，樂易玲上年舉行的生日派對，獲周吉佩送贈一束Labubu花，豈料完場之際竟發現花束不翼而飛。在場人士與工作人員立即翻查CCTVB，發現是一位前TVB「住家男星」順手牽羊。

周吉佩向樂小姐送贈Labubu花束作生日禮物，竟被人順手牽羊。（IG＠周吉佩）

周吉佩話中有話

事件爆出後令人嘩然，竟然有人咁大膽，在樂小姐的生日派對上偷禮物。而當事人之一的周吉佩日前接受《香港01》訪問時表示，與「住家男星」相識，現在仍是朋友，強調純屬一場「美麗的誤會」。雖然周吉佩對事件輕描淡寫，但以下一番說話卻耐人尋味：「依家最重要就係，嗰幾隻公仔係已經喺返咗樂小姐嘅公司Office（辦公室）入面擺緊喺度，咁佢亦都再靚咗！因為整咗好靚嘅衫仔畀佢哋啊，有整咗手袋。」

這番說話耐人尋味。（陳順禎 攝）

想幫Labubu著衫

點解突然提起衫仔？《香港01》收到消息，當日聚會過後，樂小姐親自打給這位「住家男星」問話，問他是不是拿走了花束。「住家男星」的答案非常精警，指自己見到Labubu無衫著，覺得好慘，於是便帶回家中，將幫Labubu著衫後再送回給樂小姐。相信周吉佩一早已知道內情，所以特別提起這些「衫仔」。