黃翠如曬愛兒「蕭哈哈」牙印紀錄　成人母後感性發文：平淡才是真

黃翠如與蕭正楠自2025年迎來寶貝兒子「蕭哈哈」後，兩口子的生活重心便全面圍繞著愛兒轉。早前黃翠如為了專心照顧家庭而一度減產，雖然近期已逐步復出幕前工作，但慈母之心始終牽掛著家庭。近日，她在社交平台分享了一張被兒子咬過的麵包照片，搞笑又甜蜜地透露自己正在實行一個獨特的小癖好，字裡行間流露出滿滿的母愛。

黃翠如與蕭正楠育有一子「蕭哈哈」，近日黃翠如在IG感性發文。（IG＠wongtsuiyu）

搞笑收集1歲愛兒「小牙印」

翠如在帖文中透露，自己現時正在「儲緊佢嘅牙印」。原來現時1歲多的「蕭哈哈」正值牙牙學語與用牙齒探索世界的階段，目前已經長出了六隻可愛的牙齒。看著麵包上那排整齊又精緻的小牙印，黃翠如非但沒有生氣，反而覺得無比療癒，這份獨特的日常生活紀錄也引來大批網民大讚「太有愛了」。

曾渴望探索廣闊世界 如今感「最簡單才是最奢侈的幸福」

成為人母後，黃翠如在發文中也大方分享了自己的心態轉變。她坦言，現在的生活雖然看似被家庭與育兒大小事「束縛」，卻從中發現了以往未曾體會過的踏實感：「從前喜歡說走就走，現在總是圍着家庭在轉。過去總渴望看見世界的廣闊、四處探索，但現在更懂得重回手心，好好看清自己手裏握着甚麼。」她感性表示，當媽後才發現許多生活中的「小美好」都變得特別珍貴，不論是簡單的朋友聚會，還是一家三口的平凡家庭樂，都讓她深刻體會到「最簡單，才是最奢侈的幸福」。

黃翠如誕子後感受日常小美好。（IG@wongtsuiyu）

「蕭哈哈」精靈大眼狂吸粉

現時1歲多的「蕭哈哈」完美遺傳了父母的優良基因。擁有一雙精靈圓大的招牌大眼睛，性格活潑外向。正值學步和牙牙學語階段的他，受歡迎程度甚至有超越明星爹哋媽咪的勢頭。蕭正楠與黃翠如也經常帶他體驗生活，除了去海灘玩耍感受大自然、去藝術館看展覽接受薰陶，連日常逛超級市場也是他的專屬樂園。翠如更曾記錄兒子努力學說「蕉蕉」的超萌模樣，一家三口充滿歡樂與笑聲的日常生活，讓網民紛紛留言高呼「好羨慕這份簡單的快樂」！

蕭正楠和黃翠如不時在社交平台分享「蕭哈哈」的生活點滴。(IG@wongtsuiyu)

父母會帶他一起逛超級市場體驗生活。(IG@wongtsuiyu)