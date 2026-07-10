傳大S生前為汪小菲押孝親房貸款千萬　S媽無家可歸小S另買樓安置

大S（徐熙媛）生前居住的「台北信義」豪宅，以及S媽與大女兒一家目前居住的「國家藝術館」豪宅，因高額貸款無人支付，恐將雙雙面臨法拍。S媽（黃春梅）驚爆要被趕出自己買的家。台媒報道，小S（徐熙娣）和老公許雅鈞會另外買坪數小一點的房子，供S媽和大S大姐居住。



綜合台媒報道，「台北信義」並非如汪小菲所宣稱，當年由他支付2.4億台幣（約5862萬港元）頭期款，而是大S自己掏出1.4億台幣（約3419萬港元）的頭期款買下，每月需繳房貸約100萬台幣（約24萬港元）。自大S離世後，「台北信義」無人居住也無人繳款，隨時可能被查封法拍。

汪小菲與大S(網上圖片)

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此外，S媽目前與大女兒所住的2.1億台幣（約5129萬港元）「國家藝術館」，是大S婚前買給S媽的「孝親房」。貸款本來已經快還清，但大S為了幫汪小菲創業，所以抵押「國家藝術館」向銀行借款1.1億台幣（約2687萬港元）。如今大S過世，S媽無法處理「國家藝術館」的房貸，房子或被被法拍，未來S媽和大S大姐可能無家可歸。

汪小菲7月8日發出聲明說，他仍每月按期繳納房貸，並沒有出售的打算，也從未要求S媽搬離現住所。不過，S媽7月9日回應「壹蘋新聞網」時說：

這是法律問題、汪小菲也沒辦法？到時候再說吧！謝謝。

針對日後可能無家可歸的問題，S媽的回應引起擔憂。她說：

其實我有地方住，我會跟熙媛住在一起的。又團圓了。

小S與S媽（Instagram@elephantdee）

此外，汪小菲因為不願與大S所生的兒女頻登新聞，禁止妻子馬筱梅談家務事，也針對她與孩子的日常互動做出了一定程度的限制。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】