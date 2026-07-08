S媽證實未繼承大S遺產　再自爆要被法院趕出家　大S豪宅恐遭法拍

大S（徐熙媛）去年2月病逝日本，據「鏡週刊」報導，大S生前住的豪宅「台北信義」因為現任老公具俊曄不願繼承，目前由前夫汪小菲持續繳房貸，因為汪小菲認為未來豪宅也是留給孩子們，但「三立新聞網」報導，每月上百萬的房貸實在過於沉重，汪小菲已經考慮脫手賣房，若找不到買主，豪宅恐淪為法拍。對此，S媽（黃春梅）剛剛也回應了。



大S在10年前以3.62億元（台幣，下同，約8875萬港元）的價格購入「台北信義」的22樓頂層，權狀有236.6坪（約2546.7呎），如今房價已經漲到4.6億元（約1.1億港元），不過沉重的房貸是一大負擔，尤其大S猝逝後，房子已經長達1年多沒人打理，具俊曄放棄繼承後，汪小菲考慮到一雙兒女，扛下百萬（約24萬港元）房貸。

具俊曄和S三姐妹、S媽（Facebook@小S 徐熙娣）

不過據「三立新聞網」報導，汪小菲這陣子開始找人帶看，想要脫手，不過最後都不了了之，若真的再找不到買主，汪小菲就考慮將豪宅法拍，而友人透露，汪小菲現在確實認為這筆房貸太吃力，現在還在處理當中。

對此，S媽剛剛回覆：

謝謝，因為我沒有得到繼承，而且我已半死，他們有繼承的人自己去處理，我要被趕出自己辛苦賺來的錢所買的家，不懂法院怎麼判的，無法回答！謝謝。

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