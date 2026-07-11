翁虹55歲老公與女兒挑戰「深蹲大賽」　憑超強體能完勝18歲愛女

翁虹的家庭生活一向充滿活力與歡樂。近日，她55歲的專業健身管理師老公劉冠廷便與18歲的寶貝女兒「小水晶」劉蒔（Crystal）上演了一場別開生面的「父女深蹲大賽」。

翁虹老公與女兒同台競技深蹲。（影片截圖）

雖然女兒正值青春無敵的18歲，體力按理說處於巔峰，但在身為專業健身專家的爸爸面前，依然顯得「技不如人」。父女兩人同場較勁深蹲，最終女兒不敵爸爸的驚人腰腿力量，慘遭落敗。

揮別豪門婚變首揭真相

在享受現時幸福家庭生活的同時，翁虹亦罕有地首度揭開第一段豪門婚姻的斷腸真相。當年她與交往僅8個月的賭場副總裁閃婚，無奈婚姻僅維持兩年便因男方外遇而畫下句點。翁虹坦言，在婚姻出現裂痕之初，自己並非沒有努力修補，只是最後仍無法改變結局。對她而言，真正遺憾的並非離婚本身，而是前夫當年處理離婚程序的方式不夠成熟，讓雙方最終沒能保留彼此應有的體面。

翁虹首揭婚變真相。（微博@翁虹）

親駁家暴與婆媳不合：我賺得比他多

針對多年來外界流傳她遭前婆婆趕出家門、甚至遭受家暴等說法，翁虹也藉此機會一次過澄清，強調那些內容全都不是事實，並直言：「前公婆其實對我很好。」此外，對於曾被盛傳為了財產與前夫鬧翻，翁虹也毫不避諱回應。她坦言，當時自己的收入與賺錢能力甚至比前夫更好，因此根本沒有理由爭奪對方財產：「我當時的收入與賺錢能力甚至比前夫更好，我怎麼會去分他的財產？」她強調，自己從來不是因財富而選擇婚姻的人，如今願意再次談及往事，只是希望外界不要再誤解當年的真相。

翁虹闢謠家暴與婆媳不合傳聞。（微博@翁虹）

二婚嫁健身管理師收獲真愛

揮別第一段婚姻的陰霾後，翁虹迎來人生新的篇章，與劉冠廷攜手步入婚姻，婚後感情穩定恩愛，並於2007年迎來愛女「小水晶」誕生。這次老公與女兒的「深蹲大賽」，正是他們幸福日常的縮影。一家三口多年來生活幸福美滿，她也用自身經歷證明，即使曾歷經婚姻低谷，依然能迎來屬於自己的幸福人生。