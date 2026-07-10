68歲苗僑偉睇世界盃氣場全開　女兒苗彤緊身衣大騷S形健康曲線

現年68歲的苗僑偉（三哥）近年定居加拿大溫哥華，過著半退休生活，有工作安排時便偕同妻子返港。近日他回到溫哥華，與子女苗俊、苗彤一同到BC Place體育場，觀看世界盃瑞士對哥倫比亞的十六強賽事。

苗僑偉大女兒苗彤（IG@phoebemiu）

苗僑偉狀態極佳氣場全開

比賽當日加拿大陽光普照，賽場外的熱烈氣氛感染全場，他們一家人亦融入其中，造型簡約而不失吸睛。苗僑偉身穿一件搶眼的檸檬黃色防風外套，內搭白恤衫並戴上墨鏡，氣場全開。保養極佳的他身材挺拔、神采飛揚，絲毫看不出年紀已接近七十歲。

苗僑偉偕子女觀看世界盃賽事。（IG@phoebemiu）

苗彤緊身上衣大騷S型曲線

此外，苗僑偉的35歲長女苗彤當天以緊身上衣亮相，完美凸顯其S型的傲人曲線。她別出心裁地在腰間點綴一條亮黃色腰帶，下身則搭配牛仔熱褲，大騷吸睛的修長美腿。頂著一身健康小麥色肌膚的她，整個人散發出滿滿的西方陽光活力，風格既野性又自信大膽。

苗彤緊身上衣大騷S型曲線。（IG截圖）

苗僑偉大女兒苗彤（IG@phoebemiu）

苗僑偉一家驚喜巧遇謝婷婷

眾人拍照打卡時，巧遇了同場觀賽的謝霆鋒妹妹謝婷婷及其外籍丈夫Mathew，兩家人隨即合影留念。據悉，同在溫哥華定居並於北美演藝圈發展的苗彤與謝婷婷頗有淵源，私下亦有交情。合照中苗彤自然地將手搭在Mathew肩上，盡顯兩家人的深厚情誼。