Netflix《母胎單身大作戰2》12位成員簡介｜更新時間+IG/職業

Netflix戀愛實境節目《母胎單身戀愛大作戰2》強勢回歸，節目於7月7日全球上架，每週二16:00準時更新兩集。節目集結了一班從未談過戀愛的「A0母胎單身」男女一同合宿。值得一題的是，本季的主持人陣容由徐仁國、姜漢娜、李恩智以及Car, the garden四人原班人馬攜手回歸，他們將再度坐鎮全程觀察男女成員之間的曖昧互動。以下隨即為大家奉上詳細的成員簡介！



Netflix戀愛實境節目《母胎單身戀愛大作戰2》強勢回歸。（IG@netflixkr）

《母胎單身戀愛大作戰2》｜主持

徐仁國（IG@netflixkr）

姜漢娜（IG@netflixkr）

李恩智（IG@netflixkr）

Car, the garden（IG@netflixkr）

6位男嘉賓成員簡介｜學霸改造、低情商鯰魚

男成員1：金栽瑞（김재서）

金栽瑞김재서（Netflix圖片）

職業：遊戲開發者

生日：1994年

IG：暫未公開（陸續更新）

畢業於頂尖學府韓國科學技術院（KAIST），曾是全球爆紅射擊遊戲《絕地求生》初期的資深研發人員。登場時頂著滿臉白鬍子，經節目組大改造蜜蠟脫毛後大叔秒變清爽花美男。他在約會時瘋狂打蒼蠅、埋頭暴吃，被網民戲稱為新一代「除蟲大師」。

男成員2：尹廷允（윤정윤）

尹廷允윤정윤（YouTube@Netflix K-Content）

職業：經濟學系大學生

生日：2000年

IG：暫未公開

就讀於仁荷大學，外型神似知名藝人黃光熙，憑外型吸引了不少女性成員。他極度懼怕與女性眼神接觸，參加節目前還進行了大量的模擬相親特訓。他患有多汗症，但在節目中大秀鋼琴才華，成功在「毛巾之夜」奪下三票。

男成員3：安勝弦（안승현）

安勝弦안승현（YouTube@Netflix K-Content）

職業：牙醫

生日：1996年

IG：暫未公開

作為牙醫日常工作就是負責看診與主講衛生講座。他給人的第一印象就是很愛笑，看起來很好相處。在私底下與異性相處時顯得格外彆扭，只要氣氛陷入尷尬，他就會習慣性地用瞇眼大笑來掩飾尷尬。

男成員4：崔赫峻（최혁준）

崔赫峻최혁준（IG@netflixkr）

職業：零售業營銷人員

生日：1995年

IG：暫未公開

任職於韓國大型連鎖企業GS零售，身高高大帥氣，外型條件非常優越不像母胎單身。他在感情上似乎比較缺少信心，他透露過去曾在感情發展階段被對方玩弄而留下陰影，這成為他單身至今的主因。

男成員5：李振宇（이진우）

李振宇이진우（IG@netflixkr）

職業：建築工程系大學生

生日：2000年

IG：暫未公開

是以鯰魚男身份加入的第一位成員，現就讀於亞洲大學。高中時期體重曾高達100公斤，後來靠瘋狂健身逆襲，在腕力比賽展現臂力與倒三角身材。他自爆曾透過匿名軟體談過一年「未見過面」的網戀。

男成員6：金泰勳（김태훈）

金泰勳김태훈（IG@netflixkr）

職業：公共政策系大學生

生日：1997年

IG：暫未公開

第三集加入的追加男成員，就讀於檀國大學。雖然頂著一張帥氣臉孔空降，一開口卻語出驚人。初次與女成員見面便直呼「感覺像被五個難纏的小姑面試」。他坦言自己唯一的戀愛經驗是中學時期的純愛，而當時分手的原因是因為理智地認為「對方回報價值低」。被評為史上最不具魅力的「鯰魚」。

6位女嘉賓成員簡介｜追星粉、十年狂粉

女成員1：田瑞崙（전서윤）

田瑞崙전서윤（YouTube@Netflix Taiwan）

職業：跨國保險公司B2B銷售員

生日：1997年

IG：暫未公開

畢業於頂尖名校梨花女子大學。頂著一頭俏麗短髮，外型神似演員朴寶英。她無法脫單的核心原因，是她的人生前半場全奉獻給了追星。身為男團NCT DREAM的十年狂粉，她直言就算交了男友，交往紀念日也絕對比不上偶像的演唱會行程。

女成員2：崔玹諝（최현서）

崔玹諝최현서（YouTube@Netflix K-Content）

職業：策展人

生日：1999年

IG：暫未公開

外型氣質出眾，私底下是一位非常狂熱的二次元動漫迷，對各類動漫作品如數家珍，理想型甚至是動漫《櫻蘭高校男公關部》中的鳳鏡夜。她對感情抱持積極態度，面對心儀對象時具備足夠的主動性。

女成員3：李漢主（이한주）

李漢主이한주（Netflix圖片）

職業：韓醫師

生日：1999年

IG：暫未公開

年紀輕輕就考取韓醫師執照，擁有無數次聯誼相親經驗卻全數戰敗。據說是她一感到尷尬就會忍不住喝酒，醉後言行舉止變得異常狂放。過去曾有曖昧對象試圖幫她撥開頭髮，她因反感對方舉動輕浮而當場對其口出粗言。

女成員4：金秀炫（김수현）

金秀炫김수현（YouTube@Netflix K-Content）

職業：美術系大學生

生日：1998年

IG：暫未公開

身高腿長、身形高挑清瘦。身形高挑清瘦的藝術大學學生。她個性極度隨性、不拘小節，日常生活中完全不在意打扮，也從不為了迎合異性而偽裝自己，始終抱持著順其自然的態度。這種過於佛系的性格，讓她的父母與姊妹都對她的感情狀況感到非常焦慮與擔心。

女成員5：韓受志（한수지）

韓受志한수지（IG@netflixkr）

職業：陶藝師

生日：1999年

IG：暫未公開

第二集加入的女成員，全場公認的「美貌天花板」。外型神似人氣女團成員張員瑛。她一登場，精緻無瑕的五官直接摧毀了全場男女成員的防線。從小在英國留學，個性極度獨立自主。各方面條件過於完美，反而讓身邊的男性產生嚴重的距離感。她的加入徹底打亂了原本穩固的感情線。

女成員 6. 安柾垠（안정은）

安柾垠안정은（IG@netflixkr）

職業：韓醫師

生日：1996年

IG：暫未公開

畢業於頂尖學府慶熙大學韓醫學系。因具備知性美與極高顏值，在參賽前曾收到知名戀綜《Heart Signal》與《戀愛兄妹》的演出邀請。據說之所以成為母胎單身，是因為學生時代曾遭受排擠，導致她長大後在與人建立親密關係時，會本能地築起高牆。

防劇透IG全鎖死？大結局更新時間表

觀眾追看戀綜最愛「起底」成員社交帳號。這次製作單位卻祭出鐵腕，目前本季12位成員的Instagram帳號目前全數處於非公開的鎖死狀態。網民紛紛推測這是為了嚴防劇透，間接暗示本季配對成功率極高。節目組不想提早洩露半點風聲。《母胎單身戀愛大作戰2》全季共計10集。Netflix安排於每週二16:00準時更新兩集。7月28日將迎來最終大結局。