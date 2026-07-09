金特務｜傳蘇志燮「3分鐘飛車爆破戲」為100%AI生成　創韓劇歷史

由蘇志燮主演的SBS全新金土劇《金特務：本色回歸》，自開播以來氣勢如虹！僅播出4集在韓國本土收視率便瘋狂飆破21.6%，更強勢登頂Netflix全球非英語節目排行榜冠軍。然而，這部現象級韓劇除了傲人的收視成績外，最近更因在劇中大膽導入頂尖人工智能（AI）技術，寫下韓國商業電視劇的全新歷史，引發影視業界強烈震撼。



創舉！3分鐘高難度動作戲「100%全AI製成」

綜合韓國媒體報導，在《金特務：本色回歸》第1、2集中，有一段長達3分鐘、講述男主角「金部長」（蘇志燮 飾）過去身為朝鮮特工執行祕密任務的關鍵劇情。令人震驚的是，這段高規格的動作大戲，竟然完全沒有實景拍攝，而是100%透過AI影像技術生成。

這段高達3分鐘的完整長鏡頭包含了多個極其複雜的震撼大場面，包括朝鮮背景下的建築物連環大爆炸、暴雪積雪道路與隧道內的高難度飛車追逐、驚險的車輛翻覆、衝破欄杆墜河及水下沉車畫面、巨型吊車將報廢車輛從河中打撈上岸的寫實場景、蘇志燮與敵方激烈的近身槍戰與肉搏動作戲等大規模場面，全數並非實景拍攝，而是100%透過AI生成。

過去，AI生成影像常因「角色臉部不連貫、表情僵硬」而被商業影視作品邊緣化。但《金特務：本色回歸》徹底打破了這項技術瓶頸。劇中即便是蘇志燮本人的面部特寫、細微表情，AI都能完美維持角色的一致性，呈現出極高水準的擬真度。

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捨棄實拍！用科技突破百億製作費瓶頸

據了解，若這段戲採取傳統的「實景拍攝」，光是朝鮮場景的搭建美術費、戶外封路外景費、爆破特技費，再加上後期的CG與VFX（視覺特效）處理，將會是一筆極為驚人的天價製作費。

《金特務：本色回歸》製作團隊（由Studio S與Fantagio聯合製作）表示，為了完美塑造「金部長」這個角色的厚度，這些過去的經歷絕對不能刪減。在考量製作預算與視覺效果後，導演李勝英、李素恩與編劇南大中大膽決定「下賭注」，採用全AI技術來製作這段場景，成功以科技為影視製作開闢一條全新出路。

正宗韓國在地技術「AICRON」一戰成名

這段堪稱里程碑的AI影像，是由韓國視覺特效核心團隊「Morpheus Studio」全權操刀。特別的是，該團隊並非使用國外軟體，而是100%採用他們在今年2月自行研發、結合本土技術力的AI內容創作平台——「AICRON」。

主導本次技術核心的Morpheus Studio副代表劉在煥（音譯，류재환），曾憑藉《1947波士頓》、《搖擺男孩》、《流感》等片的頂級特效，榮獲大鐘獎與青龍電影獎殊榮。他帶領團隊從企劃、圖像生成、影片製作到剪輯，全程在AICRON的系統中一氣呵成。

Morpheus Studio指出，《金特務：本色回歸》的成功，正式向世界宣告「K-AI影像技術」已經達到可以完全投入商業影視、並產出高變現價值作品的成熟階段。未來團隊也將汲取這次《金特務：本色回歸》的實戰經驗，持續升級AICRON平台，提供創作者更強大的支援。

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