婚姻之後｜南宮珉演技獲盛讚　金大明成最大驚喜　兩集收視大飆升

由南宮珉、李雪、金大明主演的KBS 2TV週末迷你劇《婚姻之後》（결혼의 완성），上週開播後迅速成為韓國戲劇圈熱議焦點。根據韓國媒體綜合報導，該劇以「離婚前夕妻子遭綁架」的衝擊性設定出發，首播即繳出亮眼成績單，更被韓媒點名為本季「週末劇暗黑馬」。



收視率開低走高 第二集強勢反彈

據尼爾森韓國（Nielsen Korea）收視率數據，《婚姻之後》於7月4日首播的第一集，全國收視率錄得4.4%，雖屬平穩開局，但劇集口碑迅速發酵。次日播出的第二集收視率即大幅躍升至6.4%，每分鐘最高收視更一度達到7.2%。

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相較於前作《恩愛的盜賊大人》（은애하는 도적님아）播至第4集才達到6.3%的收視成績，《婚姻之後》僅用兩集就突破6%關卡，氣勢不容小覷。同時，該劇在Disney+平台上也傳來捷報，同步登上台灣與韓國「今日Top 10系列」排行榜冠軍，在韓國話題性調查機構「Good Data Corporation」的TV-OTT綜合電視劇話題性榜單中也名列前茅。

「南宮珉牌」演技獲盛讚 金大明「反差惡角」成最大驚喜

此外，韓國多家媒體對主演群的表現給予高度評價。

南宮珉再次展現其「值得信賴的演員」的實力。從第一集開始，他便以「演技變色龍」之姿，完美消化了從堅守信念的神經外科醫師，到得知妻子被綁架後陷入混亂與恐懼的丈夫等多重情緒層次，被形容為上演了一場「演技特技秀」。

過往以《機智醫生生活》中溫柔形象深植人心的金大明，這次飾演綁匪「盧萬喜」，其極端反轉的表演同樣獲得韓媒好評。雖在首集僅以聲音和模糊身影現身，卻已成功塑造出看似平凡、語氣溫和，實則冷酷且帶有瘋狂氣質的高智商罪犯，被認為是劇中一大亮點。女主角李雪則細膩地演繹了身處極度恐懼中仍奮力求生的被綁架者心理，同樣吸引觀眾目光。

顛覆傳統的敘事手法 聚焦「綁架背後的原因」

《婚姻之後》的劇情設定也獲韓媒肯定，認為其打破了傳統犯罪驚悚劇的框架。

多數綁架題材會以隱藏犯人身份來製造懸念，但本劇在開頭便揭露金大明飾演的盧萬喜就是綁匪。編劇將懸念從「誰是犯人」轉移至「為何而綁」，並緊扣丈夫酒後一句「請幫我除掉妻子」的失控言論所引發的連鎖效應，探討婚姻破裂與犯罪之間的交集。這種聚焦於犯罪動機與角色間心理博弈的手法，被認為是該劇吸引觀眾持續關注的關鍵。

此外，導演金楨顯（曾執導《狂醫魔徒》）強烈的視覺風格、快速的剪輯節奏，以及如導航畫面與車輛追逐結合的拍攝手法，也為緊張氛圍加了不少分。

強敵環伺仍殺出重圍

儘管收視成績亮眼，韓媒也點出《婚姻之後》面臨的挑戰。同時段競爭對手SBS金土劇《金特務》（김부장）收視率已飆升至21.6%，Netflix全球榜單表現同樣強勢，兩者之間仍有相當大的差距。不過，《婚姻之後》以首週的強勁成長曲線，證明了其在話題與口碑上的競爭力。

製作團隊也透過媒體表示：

僅播出兩集就獲得如此熱烈的關注與支持，我們深表感謝。隨著劇情推進，隱藏的真相與事件的全貌將更加強烈地展開，請大家期待後續發展。

《婚姻之後》講述神經外科醫生姜泰柱（南宮珉 飾）在向妻子高世允（李雪 飾）提出離婚的隔天，妻子遭綁架，自己反被誣陷為買兇殺妻嫌疑人的故事。該劇每週六、日晚間9點20分於KBS 2TV播出，並在Disney+同步上線，全劇共12集。

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