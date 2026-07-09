NCT繼Mark退團後驚爆再少一人　昀昀WINWIN解約SM結束相關活動

韓國人氣男團NCT再拋震撼彈！繼成員Mark（馬克）於今年4月宣布退團後，SM娛樂今日（7月9日）再度發出官方聲明，宣布與成員昀昀（WINWIN，董思成）的專屬合約正式終止。雙方經過充分討論後達成協議，WINWIN將自今日起全面結束所有NCT及分隊的相關活動，為雙方長達10多載的同行畫下句號。這也是NCT在短短4個月內，第二位出走的成員。

昀昀退出NCT（IG@wwiinn_7）

昔日北舞第一學霸 高一被星探相中

現年28歲的WINWIN，其演藝生涯起步極具傳奇色彩，在粉絲圈中一直被視為實力與顏值兼具的代表。昀昀擁有極高舞蹈天賦，2009年曾以第一名的頂尖成績考入無數人夢寐以求的北京舞蹈學院附中，古典舞功底極其深厚。就在他讀高一的時候，在學校附近被SM娛樂的星探一眼相中，隨後決定跨海赴韓成為練習生。2016年7月，他正式以NCT 127成員出道，其後加入NCT的中國分隊WayV（威神V）。近年他亦順利轉型，將事業重心轉往內地拍劇發展，累積了相當高的人氣。

SM娛樂發表官方聲明：感謝10多年同行

SM娛樂官方聲明全文：

您好，這裡是SM娛樂。

誠心感謝一直以來給予NCT滿滿支持與愛護的粉絲們。

本公司在與旗下藝人WINWIN經過充分討論後，雙方協議自2026年7月9日起正式結束專屬合約。因此，WINWIN也將正式結束所有NCT相關活動。

感謝WINWIN自練習生時期起，10多年來一路與本公司同行，也祝福即將展開全新旅程的WINWIN，未來一切順利。

謝謝大家。

