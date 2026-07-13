非份之罪｜李家鼎床戰白滑陳煒！鼎爺頂唔住：要食鎮靜劑先掂

由王心慰（Amy姐）監製、翁善瑩編審的「人性反思」另類寫實劇集《非份之罪》，逢星期一至五晚八點半翡翠台播映。由於《一億殺機》單元角色性格鮮明、位位主要演員包括陳煒、徐榮、施焯日、盧宛茵、李家鼎均甚有發揮，加上劇情夠癲夠破格，昨晚播出後在網絡引發極大迴響。網民大讚TVB拍出了大膽又新鮮的題材：「好耐冇睇過咁癲嘅TVB劇，好睇！刺激」、「故事推進節奏快，沒有太多枝節，睇到入晒戲」、「一集入面交代咗好多嘢」、「阿孫竟然係鼎爺個仔，真係估唔到」、「走出一貫TVB劇框框」、「真實事件改編後更懸疑，好有追看性」、「期待今個單元又係反轉再反轉」、「劇情真係幾好」、「仲要有啲寓意，反思人性」、「套劇好有新意」、「個個都演技爆發」。

非份之罪｜陳煒毒舌金句狂轟Madam Lo

一眾演員之中，獲得最多掌聲，絕對是飾演「毒舌惡新抱」的陳煒（煒哥），與盧宛茵（Madam Lo）有連場激烈嘈交戲的煒哥，與Madam Lo各自施展渾身解數，以極盡八婆嘴面、一個手指指鬼咁忟（盧宛茵）、一個嘴藐藐、面目猙獰兼叉晒腰（陳煒），齊齊上演連場「六國大封相」，其中陳煒的「冷笑」、「用力瞪眼」兼「咬牙切齒」表情，配以啜核非常的毒舌對白：「做咩呀？唔忿氣呀？你咪落去地府搵老爺追究問責囉！」簡直是一等一「惡女天花板」，與Madam lo的潑婦罵街式疲勞轟炸、堪稱絕配！網民：「陳煒Madam Lo高手過招 Super Acting！」而煒哥接受tvb.com訪問時，坦言與Madam Lo「日嘈夜嘈」好攰：「真係鬧到好攰，同埋其實要鬧同打Madam都好擔心，因為佢始終係前輩，平時我對佢都好恭敬。」

陳煒同Madam Lo鬥惡極好睇。（官方提供圖片）

睇吓李家鼎個樣煩到。（官方提供圖片）

非份之罪｜陳煒剛柔並濟演技大爆發

雖然惡到出位，但不少網民留意到煒哥對著親生仔施焯日時，卻能完全展現溫柔狀態，大讚她忠又得、奸又得、硬又得、溫柔又得，加上顏值身材兼備，網民大讚煒哥好睇，並洗版式力推她榮膺今年視后。網民：「煒哥啲戲真係勁，忠又得、奸又得」、「煒哥好正，夠晒惡，但對住個仔又好溫柔」、「演技好，人又靚」、「真係好戲」、「煒哥值得一個視后」。

煒哥啲嘴面夠晒刻薄之餘，仲要夾雜惡形惡相同陰陰嘴，表情轉移冇得輸。（官方提供圖片）

煒哥啲嘴面夠晒刻薄之餘，仲要夾雜惡形惡相同陰陰嘴，表情轉移冇得輸。（官方提供圖片）

昨晚最焦點場口，則分別是李家鼎對著煩爆Madam Lo的「爆血管式瘋狂咆吼」，以及Madam Lo得番老公與陳煒出軌後、衝入殮房怒摑屍體一幕！先說咆吼位，劇情講述原本身體極度不適的建國（李家鼎飾），明明已一面病容返回家中，但仍遭發癲Mode的妻子淑嫻（Madam Lo飾）咬住唔放，誓要建國在她與阿萍之間二揀一，被煩到心浮氣躁兼極度不適的建國，最終忍不住爆seed大嗌「你收聲呀！」終極一吼後更虛脫倒地、一命嗚乎，夠晒Dramatic，網民更力讚鼎爺好戲到完全唔似做戲！而對於Madam Lo邊鬧邊怒摑出軌老公屍體一幕，網民大讚拍得勁逼真及超出預期，並認為該幕絕對是TVB劇最癲場口經典之一！

Madam Lo嬲爆摑屍呢場，好多網民話好經典好逼真。（官方提供圖片）

呢幕鼎爺個咆吼好逼真，隔住個Mon都Feel到佢嬲到盡頭。（官方提供圖片）

其實除了以上，鼎爺向煒哥「霸王硬上弓」一幕，亦在網絡引發熱討，網民對於鼎爺接拍床戲大感新鮮！對此，煒哥接受tvb.com訪問時，大爆與鼎爺拍攝這場床戲時，鼎爺緊張到要吃鎮靜劑：「鼎爺同我講話佢一介武夫，從來冇拍過床戲，超驚！所以搞到心跳手震，要食鎮靜劑先掂。所以我拍嗰陣都唔可以太緊張，如果唔係佢仲驚。」

陳煒爆李家鼎拍呢場戲好緊張。（官方提供圖片）

鼎爺破天荒與煒哥上演一幕極具視覺衝擊的「霸王硬上弓」床戲。（《非份之罪》截圖）

畫面十分有衝擊性。（TVB圖片）

畫面十分有衝擊性。（TVB圖片）

呢一幕講陳煒被「家翁」李家鼎闖入房間性侵。（TVB圖片）

呢一幕講陳煒被「家翁」李家鼎闖入房間性侵。（TVB圖片）

拍之前，李家鼎表示未試過拍床戲，十分緊張。（TVB圖片）

拍之前，李家鼎表示未試過拍床戲，十分緊張。（TVB圖片）

陳煒52歲仲keep得好好。（TVB圖片）