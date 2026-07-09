愛回家丨周嘉洛定格15秒死護林凱恩　歐瑞偉化身華Dee狂撩邵初

近日，「金城安」周嘉洛上載《愛‧回家》最後一場外景煞科照，由於同場有「Bonnie」林凱恩，引發不少網民在社交平台「許願」，紛紛留言希望大結局能看到「安BonCP」復合。昨晚（8日）第2846集《Bon妳擋婚》，金城安（周嘉洛飾）與Bonnie（林凱恩飾）果真有突破性發展。事緣金城安因難抵吳旺達上司牙斬斬（蔡康年飾）不斷對焉知購「捽數」，出奇招為牙斬斬物色對象、望其轉移視線，豈料意外令牙斬斬睇中Bonnie。牙斬斬除施計將Bonnie男友蔥頭（丘梓謙飾）「軟禁」在吳旺達，更在農曆十四吳旺達求偶夜「霸王硬上弓」、出「情箭」企圖硬娶Bonnie，金城安得悉其不軌企圖後遂率領朱凌凌（吳偉豪飾）及艾頓壯（焦浩軒飾）齊齊上演「擋婚大混戰」！

金城安被牙斬斬逼得太急。（官方提供圖片）

三人得知牙斬斬「求偶夜」計劃。（官方提供圖片）

金城安鬼計多多幫牙斬斬搵女朋友，笑料百出。（官方提供圖片）

牙斬斬吹「情箭」企圖硬娶Bonnie。（官方提供圖片）

搞笑的是，當四位男子在後方連場激戰時，身處四人正前方的Bonnie竟懵然不知，還自得其樂地一直工作。最終金城安在千鈞一髮之際，使出驚人腰力向牙斬斬掟煲阻止其吹出情箭，成功保住Bonnie清白！還有一個搞笑位，由於中了「情箭」，金城安被逼以超人姿勢「定格」了足足15秒，盡展周嘉洛驚人核心力量！最終成功救出Bonnie的金城安，雖被牙斬斬喝令睇路，但見到曾深愛的Bonnie 能繼續與蔥頭開心談情，金城安竟一面安慰的說出：「放心啦，就算蔥頭唔喺度，只要有我金城安一日，我都唔會畀人傷害你。」情深的一句頓時冧爆全網，引起不少網民留言：「安仔最後好深情」、「安仔好Man」、「最後嗰幕真係喊咗」、「最後係咪暗示安仔對Bonnie仲有意思」、「安Bon復合Please」。

金城安瞓身救Bonnie。（官方提供圖片）

周嘉洛晒驚人腰力。（官方提供圖片）

牙斬斬鍾意咗Bonnie，仲將蔥頭「軟禁」喺吳旺達。（官方提供圖片）

愛回家丨歐瑞偉為邵初Chok到盡頭

臨近大結局，《愛‧回家》不少CP都似乎漸見曙光！本周五（9日）播出的第2848集《緣來只待靈犀一點》，將會交待KC（歐瑞偉飾）與Minnie （邵初飾）這一對歡喜冤家的感情線，而且有笑有淚。上回講到KC與Minnie雖然上演了酒後之吻，但Minnie事後卻唔多認數，為了融化Minnie這座萬年冰山，KC先後化身「華Dee」上演激情與速度兼備的「花式摩托車」，及在餐廳及走廊上演「型爆開香檳」及「霸道總裁壁咚」。由於KC 「型英帥」攻勢太猛烈，結果竟意外將傾慕者莫明詩（葉靖儀飾）的愛苗點燃得更猛烈，向KC展開猛烈追求，令Minnie打翻醋罈！到底莫明詩的強攻，會加速KC與Minnie的撻著進度、還是令愛面子的Minnie收回愛意？敬請密切留意《愛·回家》。

KC同Minnie嘅感情線亦備受關注。（官方提供圖片）

KC「霸道總裁壁咚」。（官方提供圖片）