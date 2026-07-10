非份之罪｜徐榮慘情演技勁心悒　與施焯日演智障父子贏盡好評

《非份之罪》是由王心慰（Amy姐）監製、翁善瑩編審的「人性反思」另類寫實劇集。主要演員有吳啟華、陳煒、阮浩棕、劉佩玥、朱敏瀚、吳偉豪、賴慰玲、何沛珈、徐榮及單立文等。



本集焦點。（公關提供）

陳煒啲演技多元到哩。（公關提供）

徐榮施焯日演智障父子贏盡好評

昨晚（9日）第三單元《一億殺機》一首播，無論劇情與演員表現均在網絡引發極大迴響，除了煒哥、Madam Lo及鼎爺，飾演智障角色的徐榮及施焯日亦贏盡關注好評，更有網民覺得從演多年、演技絕對有保證的徐榮，值得憑阿智這個角色贏取獎項肯定。先說第一集已慘死的聰B（施焯日飾），出名童顏的施焯日（Arthur），拍攝《一億》時由於22歲，樣子比現時更年青之餘亦更青澀，可愛的甜笑＋酒粒、再加上清純無雜質的雙眼，與劇中智商有限度、Pure又善良的聰B完全是「Perfect Match」，難怪監製Amy姐開劇前鼓勵他「做番自己便可」。

網民洗版式讚施焯日做得好同埋好Cute。（公關提供）

從細微位睇得出，施焯日係照顧徐榮嗰個，符合番角色設定。（公關提供）

施焯日獲封「快樂小狗」

除了外形與營造出來的感覺與角色零違和，施焯日亦有認真處理不少細節位！其中一幕聰B遭無理租客壓榨、帶弟衝出來代聰B出頭時，施焯日雖然沒有對白，但卻不時會展現「欣賞家姐」及「留心聽書」等不同狀態，又會聽到認真地點晒頭，感覺勁乖巧！之後被家姐訓話時，施焯日又會不自覺扁嘴和抿嘴，言行與Cutie小學生無異，難怪獲封「快樂小狗」。除了「可愛擔當」，施焯日亦是劇中「暖男＋感人擔當」，對身邊所有人都充滿愛意的他，昨晚一幕與「爸爸」阿智齊齊望向星空懷念已死去的建國一幕，兩人極度天真又帶點傷感的演繹，令場口充滿淚點。談到如何能演繹出如此清澈一面，施焯日受訪時坦言沒有太多竅妙，並謙稱：「都係努力咁抹去成年人嘅包袱，搵番小朋友最純粹想做咩就做咩嗰種感覺，喺現場感覺到啲咩，就做番啲咩畀大家睇。」

徐榮同施焯日好有火花。（公關提供）

對於施焯日嘅死法，網民都覺得好離奇。（公關提供）

至於徐榮飾演的張宏智（阿智），短短一集，已成功令觀眾清晰知道這位只有8歲智商的「大朋友仔」熱愛蝸牛及畫畫，天性純真，經常與「阿仔」施焯日玩得開心過小朋友之餘，又十分喜歡自己老婆仔，時不時會要求錫錫，簡單直接！

開心嘅阿智。（公關提供）

陳煒Hands Up姐姐上身

昨晚徐榮演出最精彩一幕，是煒哥為了氹他向奶奶Madam Lo撒謊滿足自己私欲，竟「Hands Up」姐姐上身以「錫錫」餌誘徐榮跟住佢教講大話，起初徐榮因智力問題，講到一嚿嚿：「啲燕窩我唔鍾意食，以後唔好『醒』（整）…好長我記唔到呀」，及後經煒哥「加料」錫額頭後，即火力全開，Speed up mode背晒成句：「啲燕窩我唔鍾意食，以後唔好『醒』（整），我食維他命丸『質』（得）喇。」辛辛苦苦完成任務後，徐榮再乖巧地跟住煒哥去廁所，並Bling Bling眼要求一齊沖涼，結果當然遭煒哥喝斥一番，徐榮第一時間嚇到定格兼慢慢向後褪，並按照煒哥吩咐繼續努力「背對白」，徐榮的超像真傾力演出，尤其一面無辜抽搐著努力唸對白，令場口倍添蒼涼，大大增加了網民對阿智這個角色的同情。

原本教極唔識，徐榮個狀態係蠢蠢地又有啲苦惱。（公關提供）

陳煒錫完一啖後，佢即刻好心急咁一輪嘴「背晒啲對白」，好似好雀躍咁。（公關提供）

徐榮為求像真演到頸抽筋

徐榮接受訪問時，坦言難度頗高：「因為我之前都有演過智障人士，所以我今次都要諗啲唔同嘅演繹方法，希望出嚟有新嘅感覺畀觀眾。」由於阿智除了僅得8歲智商，還是肌肉萎縮症及腦痙攣患者，故在劇中不時會有抽搐及顫抖等動作，對此徐榮坦言演繹時頗吃力，而且更試過演到頸抽筋：「演嘅過程係好攰，因為每次演都要好用力，所以我試過演到條頸抽筋。」徐榮續指望透過角色引起外界對相關患者關注：「我感受到佢哋嘅生活好唔容易同唔方便，希望透個角色令到社會多啲人關注同幫助佢哋。」