非份之罪｜一億殺機真人真事、改編台灣5億高中生結婚2小時墮樓案

無綫懸疑查案新劇《非份之罪》正在熱播，其中第三單元《一億殺機》情節高潮迭起。劇集改編自2023年轟動全台灣的「5億高中生墮樓案」，現實中的狗血身世與詭異情節，甚至比劇集情節更加離奇。



非份之罪｜《一億殺機》真人真事改編。（@优酷）

非份之罪《一億殺機》（微博@優酷）

非份之罪｜《一億殺機》真人真事 重現台灣5億高中生案

單元講述重男輕女的張家，村長張建國暴斃後將全數財產留給孫兒張紹聰，靈堂上更驚爆出張紹聰的身世之謎，令張家上下震驚，而隨後張紹聰被發現倒斃於村屋之內。這段情節，正正對應了台灣真實案件中，剛滿18歲的賴姓高中生，因為繼承了生父留下的30多筆、市值高達5億元新台幣（約1.2億港元）的房地產而惹來殺身之禍。

非份之罪第三單元《一億殺機》重現5億高中生案。（IG@tvbcomhk）

亂倫身世起底驚揭「爺爺」其實是生父

現實中這位「5億高中生」賴姓少年的身世同樣曲折。他被起底原來是亂倫所生，其母親當年與名義上的「爺爺」發生不倫關係產下他。換言之，少年的爺爺其實就是他的親生父親。這筆天價遺產，正是他從這位「爺爺兼生父」手中繼承而來。

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婚後兩小時墮樓：夏男詭異變裝改行樓梯

案發於2023年5月4日，賴男與夏姓地政士助理登記同性結婚後僅2小時，便在夏男住處10樓離奇墮樓身亡。大樓閉路電視更拍到夏男事後更衣「變裝」，且不搭電梯改行樓梯。夏男面對警方盤問時，表示洗澡後不見賴男蹤影，並辯稱當時正撥打手機但沒人接聽，為了避免搭電梯時沒有訊號，才會選擇走樓梯。

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圖謀遺產假結婚

雖然夏男的殺人罪嫌最終因證據不足獲不起訴處分，但法官認定兩人毫無同性結婚真意，結婚證人也是臨時在超商和戶政事務所隨機找來的，純屬圖謀龐大財產利益。最終，夏男被依偽造文書罪嫌判處1年6個月徒刑。2025年6月台灣法院正式裁定兩人「婚姻無效」定案，夏男亦徹底喪失了該筆5億天價遺產的繼承資格。

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