《大熊餐廳》第5季終章！奧斯卡女配強勢回歸　特邀各界大咖參演

撰文：種嚶嚶
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《大熊餐廳》第5季除了會揭曉餐廳的最終命運，亦同時迎來眾人對自己傷痕的救贖。本季亦迎來重量級綠葉強勢回歸，包括《銀河守護隊3》男星 Will Poulter飾演的廚師Luca，亦不少得為大熊家族畫龍點睛的《奇異女俠玩救宇宙》奧斯卡女配角Jamie Lee Curtis。

《大熊餐廳》第5季（公關提供）

《大熊餐廳》邀各界大明星親自參演

製作團隊今季亦延續「彩蛋驚喜」，邀得Marvel系列《蟻俠》Paul Rudd以獨特方式「進駐」餐廳地下室，飾演的Uncle Lee的Bob Odenkirk亦都驚喜現身！除了演藝界巨星，劇中亦經常邀請各餐飲界大明星親自參演，而戲裡擔當幽默水電工Neil Fak兼劇集監製的 Matty Matheson，在戲外更是擁有160萬訂閱者的星級主廚Matty Matheson，令大熊家族更添玩味！

《大熊餐廳》第5季（公關提供）

製作團隊邀配樂界傳奇大師加盟打造音樂

為了加強眾人的救贖感，第5季製作團隊更破天荒邀請荷里活配樂界傳奇大師Hans Zimmer強勢加盟，為最終章打造原創音樂。第5季一改以往以風格，改以充滿電影感的配樂貫穿全劇，營造緊張及深暗的窒息感。

《大熊餐廳》第5季（公關提供）
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