昔揭尊尼性侵案出位　岡本Kauan下海淪牛郎　遭同行起底被轟垃圾

日本偶像帝國尊尼事務所的創辦人喜多川強尼的性侵風波在2023年全面引爆，最後不得不另起爐灶，成為今天的STARTO娛樂。揭發這波案件、讓尊尼卸下自家招牌的人物之一，就是當年曾是Jr.的岡本Kauan。然而如今他再打著「前尊尼」的頭銜當作賣點，下海當牛郎，甚至還爆出家暴、找炮友來做白工，遭評「根本是徹頭徹尾的垃圾」。



打前偶像招牌下海 遭同業不屑狠酸

日本新宿歌舞伎町知名牛郎「陸斗」除了本職工作之外，也常開直播分享夜生活，專門在YouTube上解說八大行業的八卦跟時事，包含哪些店有在用藥、哪些店遇到特殊性癖的客人、又有誰欠錢跑路等，相當精彩。5月中他的一段直播中，就提到話題人物岡本Kauan。

過去曾踢爆尊尼性侵案的岡本Kauan，如今頂著「前尊尼」的頭銜下海當牛郎。（X@kauan_okamoto_）

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岡本Kauan從5月17日就在知名牛郎店Century任職，而陸斗提到他的時候就相當不屑：

他其實根本就不是那個受害世代的人，卻還自己跳出來說自己受害、手握證據跟影片，結果到現在連一支影片都拿不出來啊。

陸斗（左）直播中揭發岡本Kauan許多黑歷史。（YouTube@りっくんのひまつぶし）

陸斗也相當不滿岡本Kauan自稱是尊尼的受害者，還說一聽到尊尼的名字就痛苦到無法呼吸，如今卻打著「前尊尼」的頭銜當作賣點下海做男公關。陸斗還說：

因為他跟King & Prince的平野紫耀曾經是同期，沒想到居然還在外吹噓『我如果留下來，那我就是King & Prince的C位了！』

遭起底家暴黑歷史 網紅痛批寄生蟲

然而岡本Kauan在參與朝倉未來舉辦的網紅格鬥賽《Breaking Down》時，曾在鏡頭前大肆嘲諷男公關這一行，認為這個行業沒有存在價值。如今岡本Kauan名氣敗光、缺乏資金，卻立刻「真香」下海，更讓陸斗痛批「吃相真的很難看」。

先前岡本Kauan曾當饒舌歌手、打過格鬥，全都半途而廢。（Instagram@kauan_antime_）

然而岡本Kauan還有其他私德問題，陸斗爆料許多前女友指控他嚴重的家暴傾向，甚至在岡本Kauan之前轉行當饒舌歌手期間，曾找許多炮友幫他拍MV。然而岡本Kauan事後不僅沒支付薪水，還飽以老拳，這更讓陸斗直呼：

他就是徹頭徹尾的垃圾。

最後陸斗也說，雖然岡本Kauan聲稱自己下海第一天的「SSS VIP席」全數售罄，但非常有可能是他平日巴結的金主幫他買單做面子，「他就是整天黏著土豪、想從別人身上撈錢的寄生蟲。」因此特別奉勸客人們，不要看著他「前尊尼」的頭銜就來追星，要看清楚岡本Kauan的真面目。

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