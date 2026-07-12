李泳豪YouTube頻道衝破10萬訂閱　夫妻檔開箱銀牌多謝鼎爺粉絲

近期因為「李家風暴」頻頻成為娛樂新聞焦點的李泳豪，成功將壓力轉化為動力，其個人YouTube頻道「豪仔 ON AIR」光速衝破十萬訂閱大關，至今已累積12.8萬訂閱，成績亮眼。李泳豪日前上載新片，與老婆一起開箱YouTube頒發的10萬訂閱銀獎牌。



至今已累積12.8萬訂閱，成績亮眼。（YouTube截圖）

夫妻檔開箱曬恩愛

片中見他小心翼翼拿著YouTube頒發的10萬訂閱銀獎牌，更自認是「破壞王」極怕拆爛獎牌，索性將開箱重任交給李太。李太隨即化身「得力助手」用刀劃開膠帶，再交回老公親自揭幕。李泳豪一邊拆一邊笑言包裝極似「Pizza盒」，畫面溫馨又有愛。李泳豪亦在片中逐一多謝香港、美加、星馬及全球華人觀眾支持，更飲水思源，不忘多謝支持爸爸鼎爺的粉絲。

將開箱重任交給李太。（YouTube@豪仔 ON AIR）

二人曬甜蜜。（YouTube@豪仔 ON AIR）

李太體貼孝順獲激讚

講到頻道未來計劃，李泳豪趁機代網民追問：「很多人說叫李太和爸爸一起去買菜，你可不可以？」李太即爽快答應，但同時展現體貼一面：「等天氣沒有那麼熱的時候，因為老人家怕熱，怕他辛苦。」李泳豪亦補充，最近天氣又曬又下雨，確實要以老人家身體為先，孝順之心盡在不言中。

李太體貼孝順獲激讚。（IG@drift_greg）

李泳豪更公開感謝太太是「幕後功臣」，亦透露自己負責構思拍攝內容，而實際掌鏡、燈光、角度甚至字幕，則由夫妻倆合力拍住上完成，李太在背後幫忙極多。李太則謙稱：「很多不足會繼續加油，其實做的不是太好，我們都是邊做邊學。」

網民集氣衝20萬：豪仔係大贏家

影片一出，網民紛紛留言祝賀，大讚李太「既靚女又溫柔體貼」、「太太又靚又孝順鼎爺，自己事業起步得又咁順利，豪仔係大贏家」。不少粉絲更開始集氣，期待頻道早日突破20萬訂閱：「後面的要做好自己頻道，好好經營下去」、「恭喜晒，好快又二十萬架喇」。