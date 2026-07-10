疑似呂方被司機爆粗鬧「死矮仔」　網民起底男星真實身高

近日網上瘋傳一段網約車司機與乘客「世紀大交鋒」的短片，引發全網熱烈討論。片中一名男乘客因故與司機發生口角並率先爆粗，結果一秒點著了本身已經「㷫恰恰」的司機火頭，隨即以連環粗口瘋狂還擊。期間司機更指著乘客怒吼：「X你老味臭X！死矮仔！啊！我記得你！X你老母呂方呀！X你老母！」大批網民隨即在網上瘋狂搜尋「呂方 身高」，意揭其他男星真實真高。

Tyson Yoshi過去曾大方回應過網民對他身高的質疑。（陳順禎 攝）

高度不減魅力的精緻男星

娛樂圈中多位身高同樣不算高大、但才華橫溢的「精緻男神」亦再次成為網民的討論焦點。Tyson Yoshi過去曾大方回應過網民對他身高的質疑。他非但完全不介意，更曾搞笑地自嘲：「唔高啦！死矮仔小拳石。」最近在紅館開騷的MC張天賦，更直接將自己的真實身高化為創作靈感，特意出了一首名為《168.5》的歌曲，大方用音樂調侃自己，贏盡樂迷讚賞。人氣男團MIRROR的成員Tiger，雖然在隊中身形較為嬌小，但官方資料顯示亦有169cm，憑藉獨特的舞台魅力與導演才華，同樣深受粉絲喜愛。

MC張天賦特意出了一首名為《168.5》的歌曲。（鄧穎琪 攝）

疑似呂方男乘客被司機罵「死矮仔」

片中疑似呂方拎出電話表示：「未到呀嘛，92號。」司機激動指自己只是跟定位：「我點X知？你要搵嘅你坐的士吖嘛大佬，我跟定位吖嘛，點對點吖嘛！」疑似呂方於是問：「咁即係畀地址畀錯啦？」司機回答：「我唔知喎。」疑似呂方隨即叫司機「喫屎」，司機重申確實是點對點，叫他有不滿可以打電話上台反映，疑似呂方語氣回復冷靜並說：「得得得冇問題，開門吖。」但司機就叫他自己開，更說了一個讓疑似呂方聽不明白的字：「開門你咪自己開，向後『掰』吖嘛，向後『掰』呀……」但該乘客使勁也開不到，「乜X嘢向後『掰』X你老X！」僵持一會後，疑似呂方終成功開門下車，但司機聽到疑似呂方爆粗又再次變得更加激動：「我X你老X呀！」疑似呂方說：「得！我記X住你車牌！你死X梗！」司機擰轉頭爆粗反擊：「X你老母臭X死矮仔。」

由於該名男乘客的聲線與資深歌手呂方驚人地相似，加上司機言之鑿鑿的霸氣「認人指控」，瞬間勾起全網極大的好奇心。大批網民隨即在網上瘋狂搜尋「呂方 身高」，結果赫然發現官方資料顯示，呂方的真實身高確實只有165cm。

司機認出該乘客疑似呂方。（圖：「Uber(香港)司機意見交流區～非官方」Facebook群組）

男乘客率先爆粗，令本身㷫恰恰的司機也用粗口還擊道。（圖：「Uber(香港)司機意見交流區～非官方」Facebook群組）

網民也隨即在網上輸入「呂方 身高」搜尋，發現他的身高只有165cm。（圖：「Uber(香港)司機意見交流區～非官方」Facebook群組）