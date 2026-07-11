洪金寶舊照竟撞臉廣末涼子　清純神韻相似度90%　網民笑越看越像

出道超過60年的香港武打巨星洪金寶，近年來鮮少出現在螢光幕前，比較多的是在路上被粉絲巧遇。不過近日有網友在Threads貼文，發出洪金寶過往舊照，竟撞臉日本清純女星廣末涼子，且相似度高達90%以上。



照片中，洪金寶與功夫傳奇李小龍的珍貴合影，但網友放上當年廣末涼子身穿制服的清純美照，與照片中的洪金寶在五官、神韻上竟不謀而合，幾乎像是同一個模組刻出來的。

洪金寶舊照神撞臉廣末涼子。（Threads圖片）

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而貼文曝光後，讓不少網友朝聖，笑翻直喊：

「真的越看越像！」

「小龍尷尬到過世」

「大概了解 為何廣末涼子小姐 之前會壓力大到有點行為失序的原因了」

「我竟無法反駁」



現年74歲的洪金寶近年多以客串電影或出席相關活動為主，但仍持續支持香港電影不遺餘力。反觀廣末涼子於2023年因婚外情重創形象後，今年又因車禍遭逮捕，目前已暫停演藝工作。

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