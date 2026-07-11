疑似呂方搭車同司機爆粗互罵　曾遭黃霑「粗口問候」被指非常囂張

日前網上瘋傳一段約兩分鐘的車Cam影片，片中一名聲線和樣貌與歌手呂方極為相似的男乘客，在乘搭網約車時因下車地點問題，與司機爆發激烈口角。雙方火藥味極濃，最終演變成粗口互轟的火爆場面。事件隨即引發網民熱烈討論，更有人發揮「考古」精神，翻出呂方當年接受訪問時自爆被黃霑用粗口狂罵、經典歌被羅文「截胡」的舊歷史！

網上流傳一段車cam片，疑似呂方搭網約車時與司機爆發衝突，司機表示自己已跟導航到達目的地，但乘客就說自己要去的並不是此位置，要求再駛往目的地，因而起爭執，雙方都愈來愈躁，以粗口互相問候。（網上片段）

呂方曾因廣東話不正遭黃霑「粗口問候」

隨著這段「爆粗片」大洗版，網民紛紛翻出呂方當年作客由吳君如、錢嘉樂主持的訪談節目《星星同學會》的片段，笑言他當年原來早就領教過更高級別的「粗口問候」。

網民翻出呂方當年作客《星星同學會》的片段。（小紅書＠Josh呂方）

在節目中談到當年新人是否需要「巴結」知名音樂人來爭取好歌時，呂方無奈苦笑，坦言自己當年連巴結的機會都沒有，更自爆了剛出道時一場極具戲劇性的錄音室陰影。

呂方自爆當年被黃霑用粗口狂罵。（TVB）

當時，唱片公司原本安排呂方演唱由黃霑填詞的經典歌曲《中國夢》。怎料在錄音室配唱時，呂方因為廣東話發音不夠標準，令坐在控制室的黃霑（霑叔）瞬間大發雷霆，頻頻狂飆髒話對著他瘋狂痛罵。最終，無可奈何的呂方被「請回家」，廣東版的《中國夢》被羅文拿去錄音，而呂方最後只能無奈改唱該曲的國語版本。

因為呂方廣東話發音不夠標準，令黃霑（霑叔）對著他瘋狂痛罵。（TVB）

否認走紅後「耍大牌」 坦言當年只是迷失

除了錄音室被截胡的悲慘遭遇，主持人吳君如在節目中亦表現犀利，當面逼問呂方，指他當年憑《聽不到的說話》等金曲爆紅後，曾經有一段時間「非常囂張」。

主持人吳君如當面逼問呂方稱他「有一段時間很囂張」。（TVB）

面對老友的調侃，呂方在節目中急忙澄清，解釋自己從來沒有囂張過，年輕時涉世未深、不知天高地厚，突然大紅受到大量歌迷歡迎，又被公司安排去拍劇、拍電影，當時的心態其實是「迷失」而非「囂張」。

呂方在節目中急忙澄清。（TVB）

呂方澄清清當時的心態其實是「迷失」而非囂張。（TVB）

呂方也吐露了自己當年與媒體關係惡劣的主因：「我初出道時非常寡言，記者問十句，我只回答半句。搞到媒體都不愛採訪我，連當時華星唱片的經理人都大罵我不懂人情世故。」

呂方透露當時「記者問十句，我只回答半句」，導致全港媒體都不愛採訪他。（TVB）