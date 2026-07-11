疑似呂方搭車同司機爆粗互罵 曾遭黃霑「粗口問候」被指非常囂張
撰文：小白
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日前網上瘋傳一段約兩分鐘的車Cam影片，片中一名聲線和樣貌與歌手呂方極為相似的男乘客，在乘搭網約車時因下車地點問題，與司機爆發激烈口角。雙方火藥味極濃，最終演變成粗口互轟的火爆場面。事件隨即引發網民熱烈討論，更有人發揮「考古」精神，翻出呂方當年接受訪問時自爆被黃霑用粗口狂罵、經典歌被羅文「截胡」的舊歷史！
呂方曾因廣東話不正遭黃霑「粗口問候」
隨著這段「爆粗片」大洗版，網民紛紛翻出呂方當年作客由吳君如、錢嘉樂主持的訪談節目《星星同學會》的片段，笑言他當年原來早就領教過更高級別的「粗口問候」。
在節目中談到當年新人是否需要「巴結」知名音樂人來爭取好歌時，呂方無奈苦笑，坦言自己當年連巴結的機會都沒有，更自爆了剛出道時一場極具戲劇性的錄音室陰影。
當時，唱片公司原本安排呂方演唱由黃霑填詞的經典歌曲《中國夢》。怎料在錄音室配唱時，呂方因為廣東話發音不夠標準，令坐在控制室的黃霑（霑叔）瞬間大發雷霆，頻頻狂飆髒話對著他瘋狂痛罵。最終，無可奈何的呂方被「請回家」，廣東版的《中國夢》被羅文拿去錄音，而呂方最後只能無奈改唱該曲的國語版本。
否認走紅後「耍大牌」 坦言當年只是迷失
除了錄音室被截胡的悲慘遭遇，主持人吳君如在節目中亦表現犀利，當面逼問呂方，指他當年憑《聽不到的說話》等金曲爆紅後，曾經有一段時間「非常囂張」。
面對老友的調侃，呂方在節目中急忙澄清，解釋自己從來沒有囂張過，年輕時涉世未深、不知天高地厚，突然大紅受到大量歌迷歡迎，又被公司安排去拍劇、拍電影，當時的心態其實是「迷失」而非「囂張」。
呂方也吐露了自己當年與媒體關係惡劣的主因：「我初出道時非常寡言，記者問十句，我只回答半句。搞到媒體都不愛採訪我，連當時華星唱片的經理人都大罵我不懂人情世故。」